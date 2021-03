Joachim Löw muss im zweiten WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Bukarest gegen Rumänien womöglich auch Leon Goretzka ersetzen. Über den Einsatz des Mittelfeldspielers von Bayern München, der Wadenprobleme hat, kann erst am Spieltag entschieden werden. Als Optionen nannte Löw am Samstag Florian Neuhaus oder Jamal Musiala.

Ähnlich wie bei Goretzka sei es bei dessen Vereinskollegen Leroy Sane, berichtete der Bundestrainer, "er hat hinten im Oberschenkel ein bisschen Probleme. Bei ihm sieht es aber etwas positiver aus." Löw erwartet im Vergleich zum 3:0-Auftaktsieg gegen Island am Donnerstag "ein völlig anderes Spiel" und eine rumänische Mannschaft, die nach Ballbesitz strebt.

Anzeige

Innenverteidiger Niklas Süle (Bayern München) reiste aufgrund seiner Oberschenkelzerrung nicht mit nach Bukarest. Süle hatte bereits das Island-Spiel verpasst, am Mittwoch in Duisburg gegen Nordmazedonien steht er ebenfalls nicht zur Verfügung. "Das ist eine unbefriedigende Situation, das fiel mir schwer, das zu akzeptieren", sagte Löw, der die Viererkette unverändert lassen wird: "Aber ich höre auf den Rat der Ärzte."

Ohnehin fehlen Toni Kroos (abgereist nach Adduktorenproblemen), Jonas Hofmann (Corona) und Marcel Halstenberg (Quarantäne als Kontaktperson der Kategorie 1 von Hofmann). Robin Gosens (Atalanta Bergamo) ist hingegen wieder dabei. - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Rumänien: Nita/Sparta Prag (33 Jahre/3 Länderspiele) - Popescu/FSCB (27/1), Chiriches/US Sassuolo (31/60), Burca/CFR Cluj (27/5), Bancu/Universitatea Craiova (28/18) - Marin/Cagliari Calcio (24/26), Stanciu/Slavia Prag (27/43) - Man/Parma Calcio (22/7), Maxim/Gaziantep FK (30/45), Hagi/Glasgow Rangers (22/15) - Keseru/Ludogorets Razgrad (34/41). - Trainer: Radoi

Deutschland: Neuer/Bayern München (35 Jahre/97 Länderspiele) - Klostermann/RB Leipzig (24/11), Ginter/Borussia Mönchengladbach (27/36), Rüdiger/FC Chelsea (28/38), Can/Borussia Dortmund (27/31) - Kimmich/Bayern München (26/51), Neuhaus/Borussia Mönchengladbach (24/4) - Gündogan/Manchester City (30/43) - Havertz/FC Chelsea (21/11), Gnabry/Bayern München (25/18), Sane/Bayern München (25/26) - Trainer: Löw

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)