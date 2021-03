Titelanwärter England hat bei der U21-EM einen Fehlstart hingelegt. Das Team um den mehrfach von Bayern München umworbenen Jungstar Callum Hudson-Odoi verlor zum Auftakt überraschend 0:1 (0:0) gegen die Schweiz und steht damit bereits unter Druck. Nur die besten zwei Mannschaften in den vier Gruppen ziehen in die K.o.-Phase ein.

Neben der Schweiz, für die Dan Ndoye (78.) entscheidend traf, spielen noch Portugal und Kroatien in Gruppe D. Die beiden treffen am Abend (21.00 Uhr) aufeinander. Hudson-Odoi, der beim FC Chelsea unter dem deutschen Teammanager Thomas Tuchel spielt, stand am Donnerstag in der Startelf, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Die deutsche U21 war bereits am Mittwoch erfolgreich in das Turnier gestartet. Die Auswahl von DFB-Trainer Stefan Kuntz bezwang Ungarn mit 3:0.