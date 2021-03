Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht nach ihren beiden Auftaktsiegen in der WM-Qualifikation als klarer Favorit in das Duell mit Nordmazedonien am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Duisburg. Sollte die Mannschaft von Trainer Jochim Löw den Neun-Punkte-Start perfekt machen, zahlt Sportwettenanbieter bwin für 10 Euro Einsatz lediglich 10,80 Euro zurück. Die Siegquote der Gäste ist mit 21:1 deutlich lohnenswerter.