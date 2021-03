Nach den beiden souveränen Vorstellungen gegen Island und Rumänien steht Deutschland in Gruppe J der WM-Qualifikation an der Tabellenspitze.

Wie er diese mit seiner Mannschaft gegen Nordmazedonien (Mi., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) ausbauen will, verrät Bundestrainer Joachim Löw auf der Pressekonferenz, die SPORT1 im LIVETICKER begleitet. (Hier aktualisieren).

+++ Gündogan über CL-Duell mit Dortmund +++

"Es ist ein besonderes Spiel gegen mein Ex-Verein. Ich glaube, dass Emre für Dortmund sehr wichtig ist. Er geht voran und kann andere mitreißen."

+++ Gündogan über Abschied von Agüero +++

"Er hat viel geleistet und viel dazu beigetragen, dass wir da stehen wo wir jetzt stehen. Ich bin ihm sehr dankbar und bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich sein legendäres Tor mit Original-Kommentar sehe."

+++ Gündogan über das Lob von Rüdiger und anderer Experten +++

"Grundsätzlich sollte man Toni Rüdiger nie wiedersprechen... Ich genieße gerade diese Saison in der Premier League und die Rolle, die ich dabei einnehme. Von der Form meines Lebens mag ich nicht sprechen. Ich war auch schon bei Dortmund in guter Form. Was jetzt halt dazu kommt, sind die Tore."

+++ Gündogan über Potenzial der Premier League +++

"Vielleicht ist die internationale Aufmerksamkeit größer. Mir fällt es schwer, das zu beurteilen. Denn in der Champions League tun sich auch die englischen Vereine manchmal schwer. Für mich war es wichtig, aus der Komfortzonez zu kommen.

+++ Gündogan über seinen Zeitvertreib und die Rolle im Team +++

"Ich bin viel am Fußball-Manager spielen, und nicht stolz darauf. Ich habe den Anspruch zu spielen und will genauso gut spielen wie ich es in den letzten Wochen und Monaten getan habe. Ich mag es, mit dem Gefühl vom Platz zu gehen, alles für den Erfolg getan zu haben."

+++ Gündogan über eigene Corona-Blase der PL-Spieler +++

"Das fängt mit einem Corona-Test jeden Morgen an. Dann geht's weiter damit, dass wir in einem Riesenspeisesaal in einer Ecke sitzen. Wir haben einen kleinen Mini-Van, in dem wir hinter dem Mannschaftsbus herfahren. Im Meeting sitzen wir in der letzten Reihe. Ich kann nicht beurteilen, wie viel Sinn das macht. Wir spüren aber die Verantwortung und möchten nichts falsch machen."

+++ Gündogan über Guardiola als neuen Bundestrainer +++

"Ich persönlich würde ihn gleich nehmen. Ich kann mir aber nur schwer vorstellen, dass er gerade verfügbar wäre. Dann hätte ich allerdings das Problem, dass er nicht mein Vereinstrainer wäre. Joachim Löw habe ich viel zu verdanken. Deshalb möchte ihm einen erfolgreichen Abschied ermöglichen."

+++ Gündogan über seine Situation +++

"Ich will spielen und bin selbstbewusst zu sagen, dass ich auch spielen sollte. Ein ähnliches Gefühl hatte ich aber schon 2018, damals habe ich nur eine Halbzeit gegen Schweden gespielt. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich es verdient habe zu spielen. Ich kann aber auch andere Entscheidungen akzeptieren."

+++ Gündogan über intensiven Konkurrenzkampf im Mittelfeld +++

"Ich merke es nur an der Tatsache, dass wir Spieler auf Top-Niveau haben. Es ist sehr gut für uns als Mannschaft, dass wir da top-besetzt sind. Nun liegt es am Bundestrainer, die richtigen Aufgaben zu verteilen."

+++ Gündogan über unterschiedliche Rollen +++

"Es ist unterschiedlicher. Ich habe hier mehr Freiheiten und bin etwas mehr im Spielaufbau eingebunden als im Verein. Dort habe ich eine offensivere Rolle und deshalb auch schon einige Tore geschossen."

+++ Gündogan betritt das Podium +++

"Ich bin so zufrieden, wie man es sein kann. Es sind keine leichten Umstände", sagt Gündogan. Da er sich in Arbeitsquarantäne befindet, sitzt er heute allein auf dem Podium.

+++ Rüdiger der neue Abwehrchef +++

Antonio Rüdiger ist einer der Gewinner der letzten beiden Spiele. Der Innenvertediger des FC Chelsea hat sich als Leistungsträger und Sprachrohr zum Abwehrchef entwickelt.

+++ So laut war Deutschland gegen Rumänien +++

