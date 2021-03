Für die deutschen Fußballerinnen steht im April ein Länderspiel-Doppelpack in Wiesbaden an.

Wie das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag beschloss, wird die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg neben dem bereits feststehenden Termin am 10. April (16.10 Uhr) auch drei Tage später am 13. April (16 Uhr) in der hessischen Landeshauptstadt ein Testspiel bestreiten.

Anzeige

Die Gegner sollen "zeitnah" bekannt gegeben werden, derzeit liefen noch finale Abstimmungen.