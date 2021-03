Joachim Löw schiebt vor seinem letzten EM-Casting alle Sentimentalitäten zur Seite. "Wehmut schwingt auf keinen Fall mit. Alle Kraft ist dem Spiel und dem Turnier gewidmet", sagte der scheidende Bundestrainer vor dem Abschluss der WM-Quali-Trilogie gegen Nordmazedonien.

Und er warnte vehement vor dem krassen Außenseiter: "Sie sind mit allen Wassern gewaschen. Sie sind keinen Deut schlechter als die Rumänen. Das wird noch einmal ein Kraftakt."

Löw will seinem noch nicht benannten Nachfolger mit dem dritten Sieg am Mittwoch in Duisburg auf dem Weg zur Winter-WM in Katar ein bestelltes Feld hinterlassen. Zudem erhofft er sich letzte Erkenntnisse vor der Nominierung seines vorläufigen EM-Kaders im Mai. In seiner Mannschaft hat der 61-Jährige bereits "einen Konkurrenzkampf Richtung EM" festgestellt. Die nächsten zwei Monate seien entscheidend, betonte Löw. (SERVICE: Alles zur WM-Qualifikation)

WM-Quali: ter Stegen statt Neuer

Einige Entscheidungen für die Länderspiel-Premiere gegen Nordmazedonien hat er hingegen schon getroffen. Marc-Andre ter Stegen wird für Manuel Neuer im Tor stehen, Ilkay Gündogan die Mannschaft in Abwesenheit Neuers als Kapitän aufs Feld führen. Ob beispielsweise Timo Werner oder Florian Neuhaus eine Startelfchance erhalten, darauf wollte sich Löw erst nach dem Abschlusstraining am Montagabend in Düsseldorf festlegen.

Für das dritte Spiel innerhalb von sieben Tagen werden noch einmal alle Kräfte gebündelt. "Es sind außergewöhnliche Umstände. Umso wichtiger wäre es jetzt, den dritten Sieg nachzulegen und die maximale Punkteausbeute zu holen", sagte Gündogan. Hier zum Spielplan & den Ergebnissen der WM Qualifikation 2022!

Löw hat bei seinen Spielern den Chancenwucher im Spiel in Rumänien (1:0) deutlich angesprochen. Zudem schwor er seine Tabellenführer der Gruppe J auf den 19. Sieg in der WM-Qualifikation in Folge ein: "Wir wollen nachlegen." Hier zu den Tabellen der WM Quali 2022!

WM-Quali: "Noch nicht auf das Äußerste gefordert"

Dazu soll auch die verbesserte Defensive beitragen. Erstmals seit vier Jahren könnte die DFB-Auswahl in drei Spielen in Folge ohne Gegentor bleiben.

Löw nimmt Torhüter-Wechsel vor

"Es ist wieder kompakter und mannschaftlich geschlossener. Die Mannschaft war zuletzt eng und gestaffelt", lobte Löw. Er räumte aber auch ein, dass Island (3:0) und Rumänien "nicht die Kaliber" gewesen seien, "die bei der EM um den Titel spielen". Man sei "noch nicht auf das Äußerste gefordert worden".

Das wird beim Jahreshöhepunkt (11. Juni bis 11. Juli) schon in der Vorrunde mit den Duellen gegen Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal ganz anders aussehen. Den letzten Schliff soll sich das DFB-Team in den beiden Länderspielen gegen Dänemark (2. Juni/Spielort offen) und Lettland (7. Juni/Düsseldorf) holen.

Dann muss Löw auch die Fragen nach seinem Überangebot im Mittelfeld beantworten. "Es liegt am Bundestrainer, so viele Topspieler wie möglich auf den Platz zu bringen und die Aufgaben zu verteilen", sagte Gündogan.

Kuntz offen für Löw-Nachfolge

WM Quali: Die voraussichtliche deutsche Aufstellung:

ter Stegen - Klostermann, Ginter, Rüdiger, Can - Kimmich - Goretzka, Gündogan - Werner, Gnabry, Sane. - Trainer: Löw

