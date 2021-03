Christoph Daum kennt sich mit der Geschichte aus: "1990 war der Nachfolger von Franz Beckenbauer der U21-Trainer Berti Vogts", erinnerte sich der langjährige Bundesliga-Trainer im CHECK24 Doppelpass.

Wiederholt sich nun die Geschichte und folgt der jetzige U21-Coach Stefan Kuntz auf Joachim Löw?

Noch will sich Kuntz mit diesem Szenario nicht beschäftigen, immerhin absolviert er mit seinem Team gerade die Gruppenphase der U21-Europameisterschaft.

"Wenn ich mit nur einem Prozent nicht bei der U21 wäre, dann würde ich hier den Job nicht richtig machen. Danach ist genug Zeit, andere Dinge zu diskutieren", sagte Kuntz, der mit einem Sieg gegen Ungarn und einem Remis gegen die Niederlande mit seinem Team einen guten Start hinlegte. (Spielplan der U21-Europameisterschaft)

DFB dürfte mit Kuntz Vertragsgespräche führen

Das bedeutet aber auch, dass Kuntz als Nachfolger für Löw im Sommer durchaus in Frage kommen könnte. Das gründet sich noch auf einen anderen Aspekt.

"Ich glaube, dass der DFB gesagt hat, dass er niemanden kontaktieren will, der bei einem anderen Verein einen Vertrag hat. Die Schlussfolgerung könnt ihr jetzt ziehen", sagte der 58-Jährige in einer Liveschalte in den CHECK24 Doppelpass.

Kuntz steht beim DFB unter Vertrag, wäre demnach für Oliver Bierhoff und Co. ein geeigneter Gesprächspartner unter der nach der selbst gegebenen Prämisse.