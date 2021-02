Bayern-Juwel Jamal Musiala spielt künftig für Deutschland!

Das gab der 17-Jährige am Tag nach seinem überzeugenden Auftritt inklusive eines Treffers beim 4:1 der Münchner gegen Lazio Rom bekannt.

Nun also DFB-Team statt englischer Nationalmannschaft - auch weil Bundestrainer Joachim Löw um ihn kämpfte, wie SPORT1 bereits im Vorfeld berichtet hatte.

Bayern-Talent Musiala von Löw beeindruckt

"Ich hatte ein sehr gutes und ehrliches Gespräch mit Joachim Löw. Wir haben uns persönlich in München getroffen. Herr Löw hat mir bei diesem Treffen einen sehr klaren Weg für mich in der Nationalmannschaft aufgezeigt", sagte Musiala in einem Interview mit der Sportschau.

Sowohl der Bundestrainer als auch Oliver Bierhoff seien "sehr interessiert an meiner Person" gewesen. "Sie wollten meine Beweggründe und meine Motivation verstehen und mich als Menschen kennenlernen. Ich war beeindruckt, wie informiert die beiden waren", erklärte der Youngster.

"Herr Löw hat meinen Spielstil sowie meine Stärken und Schwächen sehr gut und klar rausgearbeitet und analysiert. Er sieht mich in Zukunft zudem auch auf meiner stärksten Position im offensiven Mittelfeld und schätzt dort meine Qualitäten."

Löw will Musiala nominieren

Am Mittwoch veröffentlichte dann auch der DFB ein Statement Löws.

"Zuletzt haben Oliver Bierhoff und ich ihn in München getroffen und ihm unsere Gedanken mitgeteilt. Niemand kann ihm in dieser Phase eine Garantie geben, das wäre unseriös", wurde der Bundestrainer zitiert, der Nachwuchstalent Musiala auch direkt die erste Nominierung für die deutsche A-Nationalmannschaft in Aussicht stellte.

Ich denke schon, dass wir ihn nun im März auch in unseren Kader berufen werden, zumal dieser aufgrund von 3 anstehenden Länderspielen innerhalb weniger Tage wieder tendenziell größer sein wird. In diesem Rahmen werden wir uns gegenseitig besser kennenlernen."