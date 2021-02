Der Auftakt der deutschen Fußballerinnen ins neue Länderspiel-Jahr läuft im Free-TV. Eurosport überträgt die Begegnungen des Drei-Nationen-Turniers unter dem Motto "Three Nations. One Goal" (18. bis 24. Februar) live.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft am Sonntag (18.00 Uhr) in Aachen zunächst auf Belgien. Drei Tage darauf steht das Duell mit den Europameisterinnen aus den Niederlanden (18.30 Uhr) in Venlo auf dem Programm.

Auch das Eröffnungsspiel in Brüssel zwischen den Red Flames und dem Oranje-Team am Donnerstag (20.00 Uhr) wird live übertragen. Die drei teilnehmenden Verbände bewerben sich auch gemeinsam um die Austragung der Frauen-WM 2027.