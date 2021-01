Die deutschen U21-Fußballer bekommen es in der Qualifikation für die EM 2023 erneut mit Ungarn zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Nyon, bei der die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aus Topf 1 gezogen wurde. Schon bei der diesjährigen Endrunde trifft die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz in der Vorrunde auf Co-Gastgeber Ungarn.

Die weiteren Qualifikationsgegner in der Gruppe B heißen Polen, Israel, Lettland und San Marino. Die Spiele werden von März 2021 bis Juni 2022 ausgetragen, die EM findet in Georgien und Rumänien statt.

Die neun Gruppensieger und der beste Zweite qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde. Dabei kommen die Spiele gegen die Tabellensechsten nicht in die Wertung, da es eine Fünfergruppe gibt. Die acht übrigen Zweiten spielen in Play-offs um vier Tickets. Georgien und Rumänien haben ihre Plätze als Gastgeber schon sicher.

Bei der diesjährigen EM in Ungarn und Slowenien trifft die deutsche U21 in der Gruppenphase (24. bis 31. März) neben dem Gastgeber auf die Niederlande und Rumänien. Die Sieger und Tabellenzweiten qualifizieren sich für die K.o-Runde (31. Mai bis 6. Juni).