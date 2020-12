Das 0:6 der Nationalmannschaft gegen Spanien hat im deutschen Fußball ein mittelschweres Erdbeben verursacht - Auswirkungen auf die Setzliste in der WM-Qualifikation hatte die historische Pleite nicht.

Die DFB-Auswahl ist bei der Auslosung der Ausscheidungsrunde für die WM 2022 in Katar am Montag in Zürich (18.00 Uhr im LIVETICKER) als Weltranglisten-13. einer von zehn Gruppenköpfen.

Damit entgeht die aktuell neuntbeste Mannschaft in Europa Kracher-Duellen mit Titelverteidiger Frankreich, Europameister Portugal, dem Weltranglisten-Ersten Belgien sowie Spanien, Italien oder den Niederlanden.

Deutschland droht Duell mit der Schweiz

Das ist insofern ein großer Vorteil, weil nur die jeweiligen Gruppensieger direkt eines der 13 europäischen Tickets für die WM-Endrunde lösen.

Die nominell schwierigste Gruppe für die Mannschaft von Joachim Löw wäre damit eine mit der Schweiz, Russland, Bosnien, Armenien und Malta. Die zehn Gruppenzweiten und die besten beiden nicht zu diesen Teams zählenden Gruppensieger der jüngsten Nations-League-Runde kämpfen im März 2022 um die drei verbleibenden Plätze. Diese werden in drei Miniturnieren mit Halbfinale und Finale (je eine Partie) vergeben.

Die Quali beginnt im März 2021. Nach der EM im Sommer geht es im September und Oktober weiter, die letzten Gruppenspiele steigen im November. Die vier Gruppensieger der Nations League A (Italien, Belgien, Frankreich, Spanien) werden in eine Fünferstaffel gelost, um im Oktober 2021 die Finalrunde der Nationenliga spielen zu können. Damit ist für Deutschland eine der fünf Sechsergruppen wahrscheinlich.

Die Lostöpfe in der Übersicht:

Topf 1: Belgien, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Dänemark, Deutschland, Niederlande

Topf 2: Schweiz, Wales, Polen, Schweden, Österreich, Ukraine, Serbien, Türkei, Slowakei, Rumänien

Topf 3: Russland, Ungarn, Irland, Tschechien, Norwegen, Nordirland, Island, Schottland, Griechenland, Finnland

Topf 4: Bosnien-Herzegowina, Slowenien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Bulgarien, Israel, Belarus, Georgien, Luxemburg

Topf 5: Armenien, Zypern, Färöer, Aserbaidschan, Estland, Kosovo, Kasachstan, Litauen, Lettland, Andorra

Topf 6: Malta, Moldau, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino