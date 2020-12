Der viermalige Fußball-Weltmeister Deutschland geht als klarer Favorit in die Qualifikation für die WM 2022 in Katar. Gegen Liechtenstein, Armenien, Nordmazedonien, Island und Rumänien ist das DFB-Team bei Sportwettenanbieter bwin mit einer Quote von 1,08 erster Anwärter auf den Gruppensieg. Gefahr droht bestenfalls von Rumänien (Gruppensieg-Quote 10,00) und Island (13,00).

Der fünfte deutsche WM-Triumph im Emirat am Persischen Golf kurz vor Weihnachten 2022 ist aktuell mit einer Quote von 8,00 notiert. Damit rangiert das Team von Bundestrainer Joachim Löw direkt hinter Rekord-Weltmeister Brasilien und Titelverteidiger Frankreich (beide Quote 7,50), aber noch vor Argentinien, Spanien, England und Belgien (alle Quote 10,00).