Seit Monaten steht er in der Kritik - nun bricht Joachim Löw sein Schweigen.

Der Bundestrainer hat jüngst das Vertrauen des DFB ausgesprochen bekommen und wird die deutsche Nationalmannschaft zur Europameisterschaft im Jahr 2021 führen. Trotzdem weht Löw der Wind ins Gesicht.

Anzeige

Zuletzt hatte Oliver Bierhoff in einer flammenden Rede Partei für den Bundestrainer ergriffen. Nun wird sich auch Löw bei einer Pressekonferenz am Montagnachmittag den Fragen der Journalisten stellen. Was sagt der Bundestrainer zu dem 0:6-Debakel gegen Spanien? Und plant er nun doch mit Thomas Müller bei der EM?

Ab 16 Uhr steht Löw Rede und Antwort. SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER.

HIER AKTUALISIEREN

+++ Jeden Augenblick geht es los +++

Die Pressekonferenz sollte nun jeden Moment beginnen - noch ist Löw allerdings nicht zu sehen.

+++ Herzlich willkommen +++

Nachdem die Öffentlichkeit vehement nach einer Stellungnahme des Bundestrainers verlangte und dessen vermeintliches Abtauchen kritisierte, erklärt sich Löw heute in aller Ausführlichkeit.