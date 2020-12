Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bestreitet am 10. April des kommenden Jahres ein Testspiel in Wiesbaden. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag nach der Präsidiumssitzung mitteilte, werden Anstoßzeit und Gegner aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sollte bereits im Oktober in Wiesbaden gegen England testen, aufgrund eines Coronafalls bei den Gegnerinnen war die Partie aber kurzfristig abgesagt worden. Die DFB-Frauen hatten sich zuletzt schon souverän für die EM in England im Sommer 2022 qualifiziert.