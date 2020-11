Leipzig (SID) - Torhüter Kevin Trapp (30) von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will als Nummer drei in der Nationalmannschaft zur EM im kommenden Jahr fahren. "Mein Ziel ist es, bei den Turnieren dabei zu sein. Ich will mich anbieten und auf mich aufmerksam machen", sagte Trapp.

Für das Länderspiel in Leipzig gegen Tschechien am Mittwochabend (20.45 Uhr/RTL) erhielt Trapp von Bundestrainer Joachim Löw eine Startelfgarantie. Bei der EM sind Kapitän Manuel Neuer (Bayern München) und Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) gesetzt. Um den dritten Platz im deutschen Tor kämpfen Trapp, Bernd Leno vom FC Arsenal und der Hoffenheimer Oliver Baumann.