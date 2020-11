Nach dem knappen 1:0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Tschechien steht für die deutsche Nationalmannschaft ein richtungsweisendes Spiel in der Nations League an.

Das DFB-Team könnte die Chancen auf den Gruppensieg wohl nur mit einem Sieg wahren, bevor es in wenigen Tagen dann zum Showdown in Spanien kommen würde. Für Joachim Löw ist der Druck hoch, denn die letzten Vorstellungen verzückten die deutschen Fans nicht gerade. (Service: TABELLEN der Nations League)

In der Pressekonferenz vor der Partie gegen die Ukraine in Leipzig stellt sich der Bundestrainer den Fragen der Journalisten. Auch Nationalspieler Timo Werner spricht bei der Pressekonferenz ab 12.30 Uhr.

+++ Werner "will gewinnen" +++

"Wir wollen gewinnen. Wir haben im Hinspiel gesehen, dass sie eine gute Mannschaft haben, auch wenn wir gewonnen haben. Sie spielen gut nach vorne und ich will mein Bestes dazu beitragen, dass wir gewinnen."

+++ Werner über Rückkehr nach Leipzig +++

"Ich habe mich riesig gefreut wieder herzukommen. Es war für mich eine schöne und erfolgreiche Zeit in Leipzig. Ich bin jetzt erst drei Monate in England und es kommt mir so vor, als wäre ich nur im Urlaub gewesen und nach Hause komme. Für ein Länderspiel ist das natürlich doppelt besonders."

+++ Werner ist da +++

Timo Werner stellt sich zuerst den Fragen der Journalisten.

+++ Deutschland noch ungeschlagen +++

Das DFB-Team ist in der Gruppe der Nations League mit Spanien, der Ukraine und der Schweiz bisher noch ungeschlagen. In vier Partien stehen neben einem Sieg aber eben auch drei Remis zu Buche. (Service: SPIELPLAN der Nations League)