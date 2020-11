Corona-Alarm rund um das DFB-Team:

Die Austragung des Länderspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League am Samstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Leipzig steht auf der Kippe - vier Akteure von Gegner Ukraine sowie ein Teammanager sind positiv auf Corona getestet worden.

Das gab der ukrainische Verband um Nationaltrainer Andrej Schewtschenko am Freitagabend bekannt.

Nach weiteren Angaben handelt es sich dabei um die Spieler Andrej Jarmolenko (einst in Diensten bei Borussia Dortmund), Viktor Zygankow, Wiktor Kowalenko, Serhij Sydortschuk sowie den Teammanager Wadym Komardin.

Die entsprechenden Spieler und der Teammanager wurden isoliert.

Deutschland vs- Ukraine: Was machen die Behörden?

Eine Absage der Partie zum jetzigen Zeitpunkt bedeutet das nach SPORT1-Informationen allerdings noch nicht. Final entscheidet das örtliche Gesundheitsamt in Leipzig und nicht der Deutsche Fußball-Bund (DFB).

Am Samstagmorgen soll eine weitere Testreihe stattfinden. Nach Vorgaben der Europäischen Fußball-Union (UEFA) werden Spiele plangemäß ausgetragen, solange einer Mannschaft 13 Spieler (12 Feldspieler, ein Torwart) zur Verfügung stehen.

