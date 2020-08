Jetzt ist auch diese Personalie geklärt: Nach der Trennung von Jürgen Klinsmann hat RTL einen neuen Experten für die Länderspiel-Übertragungen der deutschen Nationalmannschaft gefunden - und der ist hochkarätig.

Wie der Sportbuzzer nach eigenen Informationen berichtet, wird der ehemalige Trainer des FC Bayern, Niko Kovac, ab den nächsten DFB-Partien im kommenden Herbst seine Einschätzungen zu den Leistungen des Teams von Bundestrainer Joachim Löw abgeben.

Für Kovac, der am Samstagabend in einem Testspiel gegen Ex-Klub Eintracht Frankfurt antritt (Eintracht Frankfurt - AS Monaco ab 17.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1), ist der Job die zweite neue Aufgabe binnen weniger Tage.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte der 48-Jährige als Trainer beim französischen Ligue-1-Klub AS Monaco angeheuert - nun folgt das Engagement als TV-Experte.

Den nötigen Hintergrund für seinen Job beim Kölner Privatsender bringt Kovac in jedem Fall mit: Vor seiner Anstellungen in Frankfurt (2016 bis 2018) und bei Bayern (2018 bis November 2019) war er praktisch unmittelbarer Kollege von Löw, hatte von 2013 bis 2015 als Nationalscoach die kroatische Nationalmannschaft betreut.

Trennung von Klinsmann nach Hertha-Aus

RTL wiederum hatte sich von Klinsmann im Februar getrennt, wie SPORT1 seinerzeit exklusiv vermeldet hatte. Vorausgegangen war nicht zuletzt die Schlammschlacht des früheren Trainers von Hertha BSC mit den Berlinern.

Klinsmann und der Sender hatten sich damals bereits in einem vertragslosen Zustand befunden, nachdem der Kontrakt des 56-Jährigen zum 31. Dezember 2019 ausgelaufen war.

Mitentscheidend für die Trennung dürfte vor allem ein öffentlich gemachtes 22-seitiges Protokoll gewesen sein: Darin bewertete Klinsmann jeden einzelnen Hertha-Spieler hinsichtlich aktueller Leistungsfähigkeit und einem möglichen "Mehrwert" für die Zukunft. Auch Manager Michael Preetz bekam sein Fett weg.