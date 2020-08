Bundestrainer Joachim Löw hat für die Nations-League-Spiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien und die Schweiz drei Neulinge nominiert.

Robin Gosens von Atalanta Bergamo steht ebenso erstmals im Kader wie Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach und Torwart Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim.

Anzeige

Als einziger Triple-Gewinner des FC Bayern ist Niklas Süle mit dabei, zudem reist Neuzugang Leroy Sané aus München zum DFB-Team. Die weiteren Bayern-Profis erhalten nach dem Champions-League-Finalturnier eine Pause im Nationalteam.

Von Bayerns Königsklassen-Finalgegner PSG sind Thilo Kehrer und Julian Draxler mit dabei.

Leno, Trapp und Baumann im Tor nominiert

Im Tor sind in Abwesenheit von Manuel Neuer und des verletzten Marc-André ter Stegen neben Baumann noch Bernd Leno vom FC Arsenal sowie Frankfurt-Keeper Kevin Trapp nominiert.

Das DFB-Team trifft zum Auftakt der neuen Nations-League-Runde am 3. September in Stuttgart auf Spanien, drei Tage später steht in Basel das Duell mit der Schweiz auf dem Programm.

Der DFB-Kader gegen Spanien und die Schweiz im Überblick

Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Robin Koch (SC Freiburg), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Süle (FC Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld/Sturm: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Toni Kroos (Real Madrid), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Leroy Sané (FC Bayern München), Suat Serdar (FC Schalke 04), Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon), Timo Werner (FC Chelsea)