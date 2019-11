WM-Finale 2014, Deutschland gegen Argentinien: Schürrle bekommt den Ball von Toni Kroos zugespielt und schlägt die entscheidende Flanke auf Mario Götze - alles was dann passierte, zählt mittlerweile zur deutschen Fußball-Geschichte.

Doch was aussah wie akribisch im Training einstudiert, soll in Wahrheit nur Zufall gewesen sein! Das verriet der Weltmeister von 2014 jetzt selbst im Bild-Podcast Phrasenmäher.

"Ich denke mir so: Okay, versuch halt einfach irgendwas. Dann sehe ich im Augenwinkel: Irgendjemand könnte da sein. Ich habe gar nicht gezielt oder irgendwas, sondern nur versucht, das Ding einfach reinzubringen."

Schürrle: Gezielt habe ich nicht

Ganz unbeteiligt an dem Tor sieht sich Schürrle dann aber doch nicht: "So ganz will ich mir den Kredit auch nicht absprechen. Aber klar, zu 100 Prozent gezielt habe ich da nicht."

Nicht nur, dass er den Ball perfekt reinbringt, sondern auch, dass es Götze ist, der die Flanke verwertet, hält Schürrle für einen entscheidenden Faktor: "Bei jedem anderen Spieler wäre der Ball glaube ich zwei Meter weg gesprungen, aber mit Marios Brust klebt der Ball einfach da. Ein Traumtor von ihm!"

Auch wenn die beiden Weltmeister derzeit keine Rolle in der Nationalmannschaft spielen, die Erinnerung wird Schürrle und Götze immer miteinander verbinden. Das zeigt sich auch in einem Instagram-Post von Götze, der seinem langjährigen Freund zum Geburtstag gratuliert. André Schürrle wird am Mittwoch 29 Jahre alt.