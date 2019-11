Die deutsche Nationalmannschaft ist nach der EM-Gruppenauslosung auf der Suche nach Testspiel-Gegnern.

Da Portugal mit der Mannschaft von Joachim Löw und Weltmeister Frankreich in die Gruppe F gelost wurde, fällt der Europameister als Gegner weg.

Anzeige

"An Portugal waren wir dran. Deswegen müssen wir uns jetzt anders orientieren. Wir haben noch ein paar Optionen", sagte Löw nach der Auslosung in Bukarest.

Im März spielt die DFB-Auswahl in Spanien, als zweiter Gegner ist nun der WM-Dritte Belgien im Gespräch.

In der unmittelbaren Vorbereitung gastiert der dreimalige Europameister in der Schweiz, zudem findet vor dem Turnierstart gegen Frankreich in München (16. Juni) noch ein weiteres Länderspiel statt.