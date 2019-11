Die Zuschauersituation in anderen Ländern zum Durchklicken:

Nur 33.164 Zuschauer wollten das vorletzte Spiel der EM-Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft sehen. Für Stimmung beim 4:0-Erfolg sorgte vor allem eine Blaskapelle.

Die "Yetis Stockach", eine Band aus der Nähe des Bodensees, die sich auf Fastnachts-Auftritte spezialisiert hat, machten "ordentlich Rabatz", wie Joshua Kimmich es ausdrückte.

Anzeige

Jetzt das aktuelle Trikot des DFB-Teams bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

"Wir wurden vom Fanclub Nationalmannschaft eingeladen", zitierte die Bild Band-Mitglied Thomas Kopp. Anreise und Hotel zahlten sie aber selber. "Die Jungs dürfen gerne wiederkommen", sagte Offensivspieler Julian Brandt.

Als die Musiker in der zweiten Halbzeit mal eine längere Spielpause, wurde es plötzlich still im weiten Rund. Das Spiel in Gladbach ist kein Einzelfall, die Nationalelf hatte zuletzt häufiger mit mauer Stimmung auf den Rängen zu kämpfen.

SPORT1 analysiert die Gründe und blickt in andere Länder.