Am vorletzten Spieltag der EM-Qualifikationsgruppe C empfängt die DFB-Elf im Borussia-Park Weißrussland. (EM-Qualifikation: Deutschland - Weißrussland, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Dabei hat die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw die Möglichkeit sich vorzeitig für die EM zu qualifizieren.

Mit einem Sieg gegen Weißrussland wäre das DFB-Team sicher weiter, allerdings nur wenn Nordirland nicht gewinnt. Ein Remis würde sogar ausreichen, falls Nordirland verliert. (SERVICE: Spielplan der EM-Quali)

Sollte das ausbleiben, gibt es gegen Nordirland am kommenden Dienstag die nächste Chance, das Ticket zu lösen.

Vor den Partie gegen Weißrussland sprachen Bundestrainer Joachim Löw und Innenverteidiger Matthias Ginter bei der DFB-PK.

++ Löw über die Ausrichtung gegen Weißrussland +++

"Wir werden gegen Weißrussland mit zwei Innenverteidigern spielen, da wir davon ausgehen, dass Weißrussland maximal mit einer Spitze agieren werden."

+++ Löw über die Torhüterfrage +++

Wir haben mit den Torhütern gesprochen. Manuel (Neuer, Anm. d. Red.) spielt gegen Weißrussland, Marc-André (ter Stegen, Anm. d. Red) wird gegen Nordirland im Tor stehen."

+++ Löw über das Länderspieljahr +++

"Mann muss die Spiele voneinander unterscheiden. Gegen Gegner wie Estland hatten wir viel Ballbesitz, gegen die Niederlande oder Argentinien nicht. Der Fokus im taktischen Bereich ist nicht nur Ballbesitz, da müssen wir ein bisschen von weg. Wir müssen auch anderen Dinge wie Umschaltspiel beachten."

+++ Löw über Verletzungen +++

"Jetzt übernimmt der Bundestrainer: "Verletzungen sind ein Thema, das uns das ganze Jahr begleitet. Wir hätten gerne besser im taktischen Bereich gearbeitet und uns besser eingespielt. Das war aber nicht immer möglich."

+++ Ginter über seine Ansprüche +++

"Es gibt so viele Dinge, im technischen oder taktischen Bereich, in denen ich mich weiterentwickeln will. Ich versuche, jeden Tag voranzukommen."

+++ Ginter über die Hierarchie im Team +++

"Wir haben viele junge Spieler dazubekommen. Natürlich ist es mein Ziel, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das tut mir gut und macht Spaß."

+++ Ginter über Robin Koch +++

"Es gibt Parallelen zwischen uns. Bei ihm konnte man nicht sofort erwarten, dass er Nationalspieler wird."

+++ Ginter über Kenntnisse zum Modus der EM-Quali +++

"Eigentlich sollte mal einen großen Kenntnisstand haben. Bei Timo (Werner Anm. d. Red) mache ich mir allerdings keine Sorgen. Er soll die Tore schießen."

+++ Ginter über seine Rolle als neuer Abwehrchef +++

"Ich will die nächsten Schritte in der Nationalmannschaft machen. Gerade nach der WM habe ich viele Spiele gemacht. Natürlich will ich mich weiter entwickeln - auch außerhalb des Platzes."

+++ Ginter startet +++

Los geht`s.

+++ Löw und Ginter vor den EM-Qualispiel gegen Weißrussland +++

Vor dem EM-Qualispiel gegen Weißrussland äußern sich Bundestrainer Joachim Löw und Innenverteidiger Matthias Ginter über die Situation und alle Pläne. Los geht es um 12.15 Uhr.