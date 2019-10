Der umstrittene Militär-Jubel der türkischen Nationalmannschaft beim 1:0-Sieg gegen Albanien in der EM-Qualifikation sorgt weiterhin für Aufsehen, hat inzwischen die UEFA auf den Plan gerufen - und nun sogar die DFB-Auswahl erreicht.

Wie die Bild berichtet und mit Screenshots untermauert, haben die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Emre Can einen Instagram-Post von Cenk Tosun gelikt, auf dem der umstrittene Jubel zu sehen ist, bei dem einige türkische Spieler um Tosun und den ehemaligen Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu einen Militärgruß gezeigt hatten.

Sie machten damit auf den in dieser Woche gestarteten Angriff der türkischen Truppen auf die Kurdengebiete in Syrien aufmerksam und zeigten ihre Unterstützung.

Emre Can: "Bin gegen jede Art von Krieg"

Inzwischen haben Can und Gündogan das Foto wieder entlikt. Er kenne Tosun schon lange und habe dessen Post beim Scrollen durch seinen Instagram-Feed gelikt, ohne genauer auf den Inhalt zu achten, sagte Can zu SPORT1 und stellte klar: "Ich bin gegen jede Art von Krieg."

"Ich habe das Like zurückgenommen, als ich gesehen habe, dass es politisch gewertet wurde", teilte Gündogan auf SID-Anfrage mit: "Glauben Sie mir: Nach dem letzten Jahr ist das letzte, was ich wollte, ein politisches Statement zu setzen. Ich habe das Like bewusst zurückgenommen."

Tosun wurde in Wetzlar geboren und spielte in der Jugend wie der drei Jahre jüngere Can bei Eintracht Frankfurt. Tosun und Gündogan spielten gemeinsam in der deutschen U21, ehe sich der Stürmer für das Land seiner Eltern entschied.

"Wahr ist, dass ich mich für meinen ehemaligen Teamkollegen gefreut habe", sagte Gündogan weiter. Die beiden sind befreundet, Tosun wohnte nach seinem Wechsel zu Everton im Januar 2018 in Manchester im selben Haus wie die City-Profis Gündogan und Leroy Sane sowie Teammanager Pep Guardiola.

DFB kündigt Gespräch mit Can und Gündogan an

Vor der WM 2018 hatte Gündogan wie auch Rio-Weltmeister Mesut Özil mit Fotos mit dem türkischen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan für Wirbel gesorgt. Can, der zu der Zeit noch beim FC Liverpool spielte, war zu dem Treffen in London, wo die Bilder entstanden, ebenfalls eingeladen, blieb aber fern.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wollte sich am Sonntag vor dem EM-Qualifikationsspiel in Tallinn gegen Estland nicht äußern. Allerdings soll es nach der Begegnung ein Gespräch mit den Spielern geben.

Nach dem Sieg gegen Albanien hatte auch der türkische Verband ein vielsagendes Bild auf Instagram gepostet. Darauf sind die Spieler zu sehen, wie sie in der Kabine einen Militärgruß vollziehen "und den Sieg den tapferen Soldaten und Märtyrern widmen", wie unter dem Bild geschrieben steht.

Weil die UEFA politische Botschaften grundsätzlich verbietet, könnte der Verband die Aktion noch sanktionieren.

UEFA kündigt Untersuchung gegen Türkei an

Philip Townsend von der UEFA gab nach dem brisanten Vorfall einen ersten offiziellen Kommentar ab: "Ich persönlich habe die Geste nicht gesehen. Nichtsdestotrotz könnte es eine Provokation gewesen sein. Verbietet die UEFA-Verordnung politische und religiöse Botschaften? Ja, und ich kann garantieren, dass wir die Situation untersuchen werden."

Rein sportlich hat die Türkei beste Aussichten, sich wie 2016 erneut für die EM zu qualifizieren: Nach sieben von zehn Spieltagen rangiert das Team punktgleich mit Weltmeister Frankreich (beide 18) an der Tabellenspitze der Gruppe H. (Alle Tabellen der EM-Qualifikation)

Die beiden ersten Teams qualifizieren sich für die Endrunde, die im kommenden Jahr in ganz Europa ausgetragen wird. Die drittplatzierten Isländer (12) liegen vor den letzten drei Spieltagen bereits sechs Zähler zurück.