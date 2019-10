Der Länderspiel-Klassiker zwischen Deutschland und Argentinien ist kein Kassenschlager (Freundschaftsspiel: Deutschland - Argentinien, Mittwoch ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Für das Spiel der ehemaligen Fußball-Weltmeister am Mittwoch in Dortmund waren am Dienstagmittag erst 41.000 Karten verkauft worden.

Der Signal Iduna Park bietet bei internationalen Begegnungen 66.099 Zuschauern Platz.

Zuletzt trafen beide Teams im September 2014 aufeinander. Bei der damaligen WM-Revanche siegte Argentinien mit 4:2. Die deutschen Tore erzielten Mario Götze und André Schürrle.