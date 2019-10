DFB-Team: Diese Profis debütierten unter Löw zum Durchklicken

Lukas Klostermann war der letzte DFB-Debütant. Gemeinsam mit dem Leipziger wurden auch Niklas Stark (Hertha BSC) und Maximilan Eggestein (Werder Bremen) berufen. Klostermann kam am 20. März 2918 gegen Serbien gleich von Beginn an zum Einsatz und war damit der 101. Debütant in der Ära Joachim Löw.

Der Berliner Stark darf nun gegen Argentinien debütieren, weil in Jonathan Tah (Erkältung) nach Matthias Ginter (Schulter) ein weiterer Innenverteidiger ausfallen wird. Damit wäre er Löws 102. Debütant.

Anzeige

Ebenfalls vor seinem Debüt steht Freiburgs Luca Waldschmidt. "Niklas Stark und Luca Waldschmidt plane ich von Beginn an ein", verriet Bundestrainer Joachim Löw vor dem Testspiel gegen die Gauchos am Mittwoch, den 9. Oktober 2019. Der Stürmer wäre somit DFB-Debütant Nr. 103.

Auf sein Nationalmannschaftsdebüt darf auch Waldschmidts Teamkollege Robin Koch hoffen. Sollte der Defensiv-Allrounder wie Waldschmidt, dem Löw eine Startelfgarantie gab, gegen Argentinien spielen, wäre er der siebte (7.!) Freiburger Debütant unter Löw.

Seit Max Kruse im Mai 2013 als erster SC-Profi in der Ära Löw das DFB-Trikot trug, kommt kein anderer Bundesligist auf so viele Novizen. Aus Leverkusen und Hoffenheim holte Löw seitdem je sechs Spieler, vom FC Bayern nur einen (Joshua Kimmich).

Zuvor schenkte Löw schon mehr als 100 Spielern das erste Länderspiel - bei einigen kam kein weiteres hinzu, andere wurden 2014 Weltmeister. SPORT1 zeigt die Spieler, die unter Löw ihre Länderspielpremiere feierten.