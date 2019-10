Joachim Löw und seine Mannschaft werden vor dem Spiel gegen Argentinien eine Schweigeminute abhalten © Getty Images

Vor dem Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Argentinien wird es eine Minute des Schweigens in Andacht an die Opfer der tödlichen Schüsse in Halle geben.