Die deutsche Nationalmannschaft könnte sich in Seefeld/Tirol auf die EM 2020 vorbereiten.

Nach Informationen der Sport Bild hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das Hotel Nidum in der Woche nach dem Pokalfinale (23. Mai) für sich reservieren lassen. "Es stimmt, dass wir auch mit Seefeld Gespräche führen und die Region dort eine gute Option ist. Unterschrieben ist aber noch nichts", teilte DFB-Pressesprecher Jens Grittner dem SID am Mittwoch mit.

Anzeige

Ihr Quartier für die EM (12. Juni bis 12. Juli) wird die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in Herzogenaurach aufschlagen. Die DFB-Auswahl wird in der "World of Sports" von Partner adidas wohnen und trainieren.

Jetzt das aktuelle Trikot des DFB-Teams bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Die fränkische Kleinstadt liegt rund 190 km und damit knapp zwei Busstunden von der Münchner Allianz Arena entfernt, wo das DFB-Team im Falle der Qualifikation bei der EURO mindestens zwei Gruppenspiele bestreiten wird. Der Nürnberger Flughafen, auf dem kein Nachtflugverbot herrscht, ist in weniger als einer halben Stunde erreichbar.