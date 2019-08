Peter Hermann (67) wird ab sofort neuer Co-Trainer der deutschen U18-Nationalmannschaft.

Der erfahrene Fußballlehrer, zuletzt Assistenz-Coach beim Rekordmeister Bayern München, gehört damit zum Trainerteam um Chefcoach Christian Wörns, der in seine erste Spielzeit als U-Nationaltrainer geht. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt.

Anzeige

"Peter Hermann ist eine Institution im deutschen Fußball. Mit weit mehr als 1000 Profieinsätzen als Trainer, Co-Trainer und ehemaliger Spieler auf allerhöchster Ebene hat er einen beispiellosen Erfahrungsschatz aufgebaut", sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Hermann immer noch Feuer und Flamme

Hermann betonte: "Meine Leidenschaft und meine Verbindung zum Fußball sind natürlich noch sehr stark - daher stellte es für mich eine ideale Gelegenheit dar, meine Erfahrungen beim DFB einzubringen."

Zuletzt erteilte Hermann Zweitligist 1. FC Nürnberg eine Absage für den Posten des Technischen Direktors. Im exklusiven Interview mit SPORT1 hatte sich Herrmann schon nach seinem Abschied beim FC Bayern ein Hintertürchen offen gehalten.

"Ich muss jetzt erstmal Pause machen, aber ich werde nicht sagen, dass ich nie mehr was mache. Nachher kommt doch nochmal etwas, auf das ich Lust habe und was in der Nähe ist. Dann wüsste ich nämlich nicht, was ich tue", sagte er Mitte Juli. Die Aufgabe beim DFB kommt seinen Anforderungen offensichtlich genau entgegen.