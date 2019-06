Für die Spieler der deutschen Nationalmannschaft geht es am Ende einer langen Saison noch einmal um Punkte. In Baryssau tritt das Team von Bundestrainer Joachim Löw in der EM-Qualifikation gegen Weißrussland an (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Dabei muss sich Löw aufgrund einer Verletzung am Brustkorb auf Anräten seiner Ärzte von Assistenz-Coach Marcus Sorg vertreten lassen, hat aber in Sachen Aufstellung "das letzte Wort", wie Vertreter Sorg angibt.

Für die Spieler ist die Umstellung von Löw auf Sorg unproblematisch. Bei dem "Ersatzmann" bemerkt Verteidiger Thilo Kehrer keine Veränderung: "Marcus Sorg ist wie immer. Sehr kommunikativ. Er spricht viel mit uns Spielern. Ich merke keine größere Anspannung bei ihm. Er ist hochmotiviert."

Neuer will optimale Punktausbeute

In Weißrussland und am Dienstag gegen Estland (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) gibt es für Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer nur ein Ziel: "Wir wollen aus den nächsten beiden Spielen sechs Punkte mitnehmen und mit insgesamt neun Punkten in die Sommerpause gehen."

Das DFB-Team ist bei einem Spiel weniger als Spitzenreiter Nordirland derzeit Zweiter der Quali-Gruppe C mit drei Zählern Rückstand auf die Briten. Die Weißrussen sind gegen Deutschland unterdessen klarer Außenseiter und stehen in der Qualifikation noch punktlos da. (SERVICE: Tabelle der EM-Quali)

In den Niederlanden setzte es im ersten Gruppenspiel eine 0:4-Pleite, die zweite Begegnung in Nordirland ging knapp mit 1:2 verloren. Die deutsche Mannschaft konnte dank des Last-Minute-Treffers von Nico Schulz ihr bislang einziges Quali-Spiel in den Niederlanden mit 3:2 gewinnen. (SERVICE: Spielplan der EM-Quali)

Schulz auf links gesetzt

Der Matchwinner dürfte auch in Baryssau in der deutschen Startformation stehen. Schulz hat aktuell die Nase links hinten vorn, vor dem bisherigen Platzhalter Jonas Hector von Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln oder Leipzigs Marcel Halstenberg. Der frisch zum BVB gewechselte Linksverteidiger macht seine Sache im DFB-Dress laut Löw "im Augenblick sehr gut, weil er mit seiner Dynamik und seinem Tempo hinter die Abwehr kommt, auf der anderen Seite aber auch konzentriert verteidigen kann."

Gegen Außenseiter Weißrussland setzt Deutschland vermutlich auf ein offensives 4-3-3-System, Löw und Sorg haben "ein, zwei ganz offensive Varianten im Kopf". Eine zentrale Rolle soll dabei Leon Goretzka zukommen, dieser "könnte von seiner spielerischen und fußballerischen Klasse auf der rechten Seite viel bewegen", befindet Löw.

Die vorraussichtlichen Aufstellungen:

Weißrussland: Gutor - Schitow, Martinowitsch, Poljakow, Wolodko - Majewski, Kisljak - Nechajtschik, Drahun, Stasewitsch - Gordejtschuk

Deutschland: Neuer - Klostermann, Ginter, Süle, Schulz - Kimmich, Gündogan - Goretzka - Gnabry, Reus, Sané

So können Sie Weißrussland gegen Deutschland LIVE verfolgen:

TV: RTL

Ticker: SPORT1.de

Stream: RTL.de