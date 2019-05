Bundestrainer Joachim Löw befindet sich nach einem Unfall in stationärer Behandlung in der Uni-Klinik Freiburg.

Wie der DFB am Freitagvormittag bestätigte, leidet Löw unter den Folgen eines Sportunfalls, bei dem eine Arterie gequetscht wurde. Die Behandlung des 59-Jährigen verlaufe gut, "der zuständige Arzt hat dem Bundestrainer aber geraten, sich in den kommenden Wochen noch zu schonen".

Löw wird der Nationalmannschaft daher bei den Länderspielen in Weißrussland (am 8. Juni, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) und gegen Estland (am 11. Juni, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) fehlen.

"Bundestrainer Joachim Löw wird bei den kommenden beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Belarus und Estland durch seinen Assistenztrainer Marcus Sorg vertreten", erklärte der DFB, unterstützt werde Sorg an der Seitenlinie von Torwarttrainer Andreas Köpke.

Löw vertraut Team um Sorg und Köpke

Der Bundestrainer meldete sich ebenfalls zu Wort und gab Entwarnung: "Ich fühle mich schon wieder ganz gut, muss mich aber in den nächsten vier Wochen noch ein bisschen schonen." Laut Bild soll sich Löw beim Hanteltraining eine Verletzung am Brustkorb zugezogen haben.

Die "Ersatzlösung" mit Sorg sieht er gelassen. "Ich bin in ständigem Austausch mit meinem Trainerteam, und wir werden auch rund um die beiden Länderspiele in engem telefonischen Kontakt bleiben", erklärt Löw. "Marcus Sorg, Andy Köpke und Oliver Bierhoff haben im Zusammenspiel viel Erfahrung, und gemeinsam werden wir diese kurze Pause gut überbrücken."

Auch Oliver Bierhoff bleibt entspannt: "Das Wichtigste ist, dass Jogi in ein paar Tagen wieder topfit ist. Auch wenn man spürt, dass er am liebsten schon wieder am Trainingsplatz stehen würde, ist es sicher richtig, sich noch zu schonen. Marcus Sorg und Andy Köpke kennen die Abläufe und die Mannschaft sehr gut, sie besprechen ohnehin alles eng mit Jogi."

Die Nationalmannschaft trifft sich am Sonntag im niederländischen Venlo, um sich auf die anstehenden Begegnungen gegen Weißrussland und Estland vorzubereiten.