Die deutschen Fußball-Fans sind trotz des vierwöchigen verletzungsbedingten Ausfalls von Tor-Gigant Robert Lewandowski von der erneuten deutschen Meisterschaft von Bayern München überzeugt.

In einer Blitzumfrage der Voting-App FanQ im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) gehen 79,09 Prozent der Teilnehmer vom erneuten Titelgewinn des Abonnementchampions aus. (Service: Tabelle der Bundesliga)

Bayern weiter Titelfavorit bei den Fans

Vor dem Spitzenspiel am Samstag beim Verfolger RB Leipzig glauben nur 15,72 Prozent an die erste deutsche Meisterschaft für die Sachsen.

Laut der Umfrage sagen 62,11 Prozent, dass Arminia Bielefeld neben Schalke 04 direkt absteigen wird. Mit 36,21 Prozent der Stimmen wird der 1. FC Köln als erster Kandidat auf den Relegationsplatz gehandelt. FC-Trainer Markus Gisdol wird in diesem Fall laut 46,22 Prozent in der neuen Saison nicht mehr Trainer in Köln sein.

Union Berlin ist laut der Anhänger das Überraschungsteam der bisherigen Saison mit 35,46 Prozent der Stimmen. Schalke hat mit der Katastrophen-Saison am meisten Fans enttäuscht (52,66 Prozent).