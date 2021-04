Die Chance auf den ersten Meistertitel in der Bundesliga ist nur noch minimal, umso größer ist die Möglichkeit für RB Leipzig im DFB-Pokal.

Zumal Rekordsieger FC Bayern München schon in der zweiten Runde an Holstein Kiel scheiterte. Doch RB-Geschäftsführer will davon noch nichts wissen.

RB-Boss Mintzlaff reagiert genervt auf Pokal-Frage

"Bevor wir über den Pokal sprechen - auch das nervt mich immer: Wir sprechen immer über das Pokalfinale. Wir brauchen noch gar kein Hotel buchen in Berlin. Wir müssen jetzt erstmal ins Finale einziehen und dafür musst du auch das Halbfinale gewinnen. Und das haben wir noch nicht", sagte Mintzlaff nach der 0:1-Niederlage im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern bei Sky. "Das hat nichts mit Respekt zu tun, wenn wir dann schon über Berlin sprechen."

Leipzigs Halbfinalgegner wird erst am Mittwoch zwischen Zweitligist Jahn Regensburg und Werder Bremen (ab 17.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM) ermittelt.

Mintzlaff: "Dafür müssen wir erstmal das Ticket nach Berlin ziehen"

"Wir konzentrieren uns auf die sieben Spiele, dann gucken wir, wer letztendlich ins Halbfinale einzieht und dann wollen wir da natürlich versuchen, auch ins Finale einzuziehen", sagte Mintzlaff. "Wenn wir dann ins Finale eingezogen sind, dann können wir darüber sprechen wie sich das anfühlen würde, wenn man einen Titel gewinnt, aber dafür müssen wir erstmal das Ticket nach Berlin ziehen."

Den Titel in der Bundesliga schrieb Mintzlaff mehr oder weniger ab. "Es sind sieben Spiele und der FC Bayern ist sieben Punkte vorne. Wenn man das realistisch betrachtet und die Klasse des FC Bayern einordnen kann, dann brauchen wir jetzt hier nicht von der Meisterschaft sprechen. Das war auch nicht unser Ziel. Nichtsdestotrotz hätten wir heute gerne gewonnen oder einen Punkt mitgenommen", sagte der RB-Boss.