Der VfL Wolfsburg darf dank Torjäger Wout Weghorst weiter vom zweiten Pokalsieg seiner Klubgeschichte träumen.

Das Team von Oliver Glasner setzte sich im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den FC Schalke 04 mit 1:0 (1:0) durch. (Spielplan und Ergebnisse des DFB-Pokals)

VAR-Elfer bringt Wolfsburg auf Viertelfinal-Kurs

Während die Wölfe letztlich souverän ihrer Favoritenrolle gerecht wurden, verpassten die Schalker eine Überraschung. Die Königsblauen können damit den Fokus auf den Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga richten.

Die Schalker hatten zunächst mehr vom Spiel, doch ein durchaus diskutabler Elfmeter nach Videobeweis bescherte den Wölfen die Führung. Wolfsburg-Leihgabe William traf beim Klärungsversuch Xaver Schlager am Fuß, Schiedsrichter Felix Zwayer ließ zunächst weiterspielen, entschied nach Studium der TV-Bilder aber auf Strafstoß. Weghorst scheiterte vom Punkt zunächst an Ralf Fährmann, grätschte den Nachschuss aber über die Linie (40.). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Auch ohne den wegen Quarantäne noch nicht einsetzbaren Shkodran Mustafi und Klaas-Jan Huntelaar (Wadenprobleme) agierten die Gäste insbesondere in der ersten Halbzeit überhaupt nicht wie ein designierter Zweitligist. Nach einer ausgeglichenen Auftaktviertelstunde übernahm die Mannschaft von Trainer Christian Gross das Kommando und brachte den Bundesliga-Dritten mehrfach in Verlegenheit.

Hoppe und Uth lassen Riesenchancen für Schalke liegen

Speziell den quirligen und leichtfüßigen Amine Harit bekamen die Norddeutschen kaum in den Griff. Der Mittelfeldspieler war Ausgangspunkt der ersten Schalker Torchance in der 14. Minute, auch an einer weiteren Einschussmöglichkeit, bei der Matthew Hoppe (45.) an Torwart Koen Casteels scheiterte, war er maßgeblich beteiligt.

Nach einer Stunde reagierte Schalke-Coach Gross, etwas überraschend mussten Sead Kolasinac und Omar Mascarell das Spielfeld verlassen. Keeper Fährmann mit seinen Paraden gegen Joao Victor (69.) und Maximilian Philipp (70.) seine Mannschaft im Spiel.

Auf der anderen Seite scheiterte Mark Uth an VfL-Keeper Casteels (74.). In der Schlussphase schoss Hoppe nur um Zentimeter über das Tor. In der Nachspielzeit warfen die Schalker nochmals alles nach vorne, sogar Fährmann sorgte im gegnerischen Strafraum für Unruhe - der Ausgleich gelang aber nicht mehr.