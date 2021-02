Den BVB in die Verlängerung gezwungen und den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals letztlich nur hauchdünn verpasst: Zweitligist SC Paderborn lieferte bei der 2:3-Niederlage in Dortmund eine großartige Leistung ab, ärgerte sich am Ende aber doch.

Vor allem, weil der Dortmunder Siegtreffer durch Erling Haaland (95.) mehr als umstritten war. Der BVB-Stürmer schien beim Zuspiel von Thomas Delaney im Abseits zu stehen, nach knapp fünfminütiger Überprüfung durch den VAR aber gab Schiedsrichter Tobias Stieler den Treffer, da er eine Berührung von SCP-Verteidiger Svante Ingelsson wahrgenommen hatte. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Anzeige

Eine Entscheidung, die SCP-Trainer Steffen Baumgart nicht nachvollziehen konnte - vor allem nicht, wie sie zustande kam.

Steffen Baumgart wütet wegen BVB-Siegtor

Im Interview mit ARD-Reporter Jürgen Bergener verschaffte Baumgart seinem Ärger kurz nach Abpfiff Luft. SPORT1 hat das Gespräch im Wortlaut. (Die Stimmen zum Spiel)

Reporter: […] Natürlich ging es um die Szene zum 2:3. Sie haben heftig diskutiert, Schiedsrichter Tobias Stieler hat Ihnen etwas erklärt. Was wurde da untereinander ausgetauscht?

Baumgart: Erst mal muss man sagen, der Schiedsrichter hat es erklärt, aus der Sicht wie er es erklärt. Er hat gesagt, dass er und sein Linienrichter die Wahrnehmung hatten, dass der Svante Ingelsson den Ball gespielt hat, was ich ein bisschen schwierig finde, denn erstens steht der Spieler im Abseits, das ist das eine. Und ich finde, dass man, gerade wenn es um so viel geht und wir in der Situation sind, dass wir uns das im Fernsehen angucken können, habe ich zumindest erwartet, dass er guckt. Unabhängig davon - ich habe es noch nicht gesehen - ob es jetzt richtig oder falsch ist.

SPORT1 zeigt im DFB-Pokal-Achtelfinale das Duell VfL Wolfsburg - Schalke 04 am 3. Februar ab 17.30 Uhr LIVE im TV und im STREAM - mit ausführlichen Vor- und Nachberichten und "Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live"

Baumgart sieht die Szene am Monitor.

Baumgart: "Das ist eine absolute Frechheit"

Baumgart: Das ist keine Veränderung des Balles, es ist keine Berührung des Balles und er rutscht durch. Es ist nur eine Vermutung, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich dann schwierig. Das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir dann zu erklären, er hat eine Wahrnehmung gehabt, wo ich sage, wir haben doch die Bilder, wir haben das, was ich gerade sehe. Das kann er sich 20 Mal angucken. Und so ein Spiel so abzugeben. Noch mal, ich glaube es war ein riesen Spiel und beide Mannschaften haben alles rausgehauen, aber daraus eine Berührung des Balles zu machen, finde ich frech. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich eine absolute Frechheit. Das habe ich ihm auch gesagt, dass ich das dann öffentlich mache. Langsam wird's lächerlich. Also ganz ehrlich. Da muss man sich nicht wundern, wenn wir jedes Mal darüber reden. Damit das klar ist, ich finde die Videoschiedsrichter wirklich gut, es bringt viel Fairness rein. Aber nicht rauszugehen und sich das nicht anzuschauen - das ist das Einzige, das ich erwartet habe. Und mir dann zu sagen, dass seine Wahrnehmung wichtiger ist, als das, was dann gesagt wird, da machen wir uns langsam lächerlich. Da muss ich sagen, das ärgert mich. Das ärgert mich für meine Jungs, für die Leistung, und das hat auch keiner verdient. Da müssen wir uns auch nicht wundern, dass wir jeden Tag Diskussionen führen, weil da machen wir uns zum Affen. Jetzt muss ich aufpassen, dass die Worte nicht zu doll werden, bevor mir wieder irgendeiner erzählt, wir müssen sauber und respektvoll miteinander umgehen. Weil Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken und dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist respektvoller Umgang mit dem Gegner und nicht mit den Kleinen, die wir wieder in den Arsch getreten haben.

Reporter: Also, Sie hätten sich gewünscht, dass Tobias Stieler auch zum Monitor läuft?

Baumgart: Das ist das Einzige. Ich erwarte dann, wenn es so eine knifflige Situation ist, dann erwarte ich, dass er hingeht, und sich das anguckt, wie in vielen anderen Situationen auch. Das ist jedes Wochenende so. Ich kann doch nicht jedes Mal eine neue Entscheidung treffen und dann sagen: 'Heute machen wir es nicht und übermorgen machen wir es wieder.' Da muss sich doch keiner wundern, wenn wir uns darüber aufregen - oder diejenigen, die es dann betrifft. Seien Sie mir nicht böse, aber wie sollen wir denn damit umgehen? Für mich ist das eine ganz klare - der Ball verändert nicht mal die Bewegung, er ist nicht dran. Nicht dran! Und das können wir uns nicht angucken? Also bitte! Wir stehen da sieben Minuten, frieren uns den Arsch ab, und dann so eine Entscheidung? Oh, boah.

Alle Video-Highlights des DFB-Pokals in der SPORT1-Mediathek und in der SPORT1 App

SCP-Coach sauer: "Ich bin keine Aktiengesellschaft"

Reporter: Was meinen Sie denn, was hat Köln fast fünf Minuten da gemacht?

Baumgart: Köln hat ganz klar gesagt, dass es Abseits war - und er hat gesagt, die Wahrnehmung war so, dass der Ball dran war. Ich glaube, dass Köln ganz klar gesagt hat: 'Abseitssituation, gib das Tor nicht!' Und dann erwarte ich, dass er sich das anguckt. Und sich das nicht anzugucken, finde ich viel frecher. Noch mal: Wenn er danach entscheidet, er sieht eine Berührung - um Gottes Willen! Aber nicht hinzugehen? Das geht hier gerade für uns um zwei Millionen! Ich bin keine Aktiengesellschaft, wir kämpfen um jede müde Mark, und dann kommt mir so einer so entgegen? Das finde ich arrogant, muss ich ganz ehrlich sagen.

Reporter: Wir haben übrigens auch beim Schiedsrichter nachgefragt, Tobias Stieler, ob er sich äußert. Er möchte sich nicht äußern.

Baumgart: Gut, und ich habe ihm gesagt: 'Seien Sie mir nicht böse, wenn ich die Szene sehe, dann würde ich auch mal was dazu sagen', weil das geht mir irgendwann auf den Zünder. Weil wir wirklich, noch mal, das mit der Video-Geschichte finde ich richtig in Ordnung, finde ich gut, weil es in vielen Situationen den Sport gerechter macht. Aber sich das nicht anzugucken, also nicht mal zu gucken und zu sagen: 'Okay, ich bleibe bei meiner Entscheidung', sondern von vornherein zu sagen: 'Ich sehe das richtig', und jetzt sehen wir, dass er es nicht richtig gesehen hat, also bitte. Also wie gesagt, ich bin gespannt, ob ich einen Brief vom DFB kriege, weil ich mich etwas zu dolle aufgeregt habe. Egal, weiter geht's. (Spielplan und Ergebnisse des DFB-Pokals)