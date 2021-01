Der letzte Titel von Bayer Leverkusen liegt 27 Jahre zurück: 1993 gewann die Werkself den DFB-Pokal. Seitdem blieb Vizekusen titellos.

Das soll sich nun ändern! Im Nachholspiel der 2. Runde des DFB-Pokal empfängt Bayer die Eintracht aus Frankfurt.

Gegen die Frankfurter Pokal-Spezialisten will die Mannschaft von Trainer Peter Bosz nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg Selbstvertrauen für das fordernde Bundesliga-Programm sammeln.

DFB-Pokal - Bayer-Trainer Bosz: "Dieses Mal wollen wir es gewinnen"

Zudem nagt das verlorene Pokalendspiel im vergangenen Jahr immer noch an Bosz. Deshalb "wollen wir es dieses Mal gewinnen", betonte der Bayer-Coach. Der DFB-Pokal sei ein sehr wichtiger Wettbewerb, "weil der Weg sehr kurz ist. Wir haben letztes Jahr gesehen, was das mit der Mannschaft macht, wenn man ein Finale spielt. Und wenn man ein Finale spielt, muss man das Ding auch gewinnen", sagte der Niederländer.

In der Partie gegen die Hessen will sich die Werkself auf dem Weg zum möglichen Pokalsieg das zuletzt angeknackste Selbstvertrauen nach nur einem Remis aus den letzten drei Ligaspielen wieder zurückholen. "Es ist deutlich, dass wir die letzten beiden Spiele nicht auf unserem Niveau gespielt haben", konstatierte Bosz. Das müsse die Mannschaft "besser machen". (DFB-Pokal: Das sind die Paarungen im Achtelfinale)

DFB-Pokal: Frankfurt sind die Pokal-Spezialisten

Zu diesen beiden Spielen gehört auch das Bundesligaspiel in Frankfurt. Das 1:2 in der Liga gegen die Hessen am Jahresbeginn steckt noch in den Köpfen. "Frankfurt war so ein Spiel, das man einmal im Jahr hat - hoffentlich nur einmal im Jahr. Das war wirklich nicht gut", sagte Bosz: "Wir bekommen Dienstag die Chance, es besser zu machen. Entweder du kommst weiter oder fliegst raus. Das bringt immer etwas anderes mit sich mit, weil der DFB-Pokal immer etwas Besonderes ist."

Auf der Gegenseite jedenfalls sind die Frankfurter Pokal-Spezialisten für das zweite Duell mit Bayer binnen neun Tagen gerüstet. Das Team von Trainer Adi Hütter reist mit dem Derbysieg im Rücken ins Rheinland. In Mainz siegte die SGE mit 2:0 und sicherte sich den dritten Liga-Sieg in Serie.

Und im DFB-Pokal fühlt sich die Eintracht generell wohl: In drei der vergangenen vier Ausgaben erreichte die Eintracht mindestens das Halbfinale, 2018 feierten die Frankfurter im Finale gegen Bayern völlig überraschend den Pokalsieg!

Pokal-Geschichte spricht für Leverkusen

Aber: Das einzige Pokal-Duell zwischen beiden Klubs im Halbfinale 1993 gewann Bayer. Der Rest ist Geschichte: Im Endspiel sicherte sich Leverkusen gegen die Zweitvertretung von Hertha BSC den einzigen Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

Bei einem Weiterkommen am Dienstag würde die Werkself in Rot-Weiss Essen wieder auf eine Amateurmannschaft treffen. Doch daran mag in Leverkusen noch keiner denken. Erst müssen die Hausaufgaben gegen die Eintracht erledigt werden. (Spielplan und Ergebnisse des DFB-Pokal)

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger - Demirbay, Amiri - Bailey, Schick, Diaby (Trainer: Bosz)

Frankfurt: Trapp - Abraham, Hinteregger, Ndicka - Durm, Sow, Rode, Zuber - Barkok, Younes - Silva (Trainer: Hütter)

Leverkusen vs. Frankfurt - die Daten zum heutigen Spiel:

Spielort: BayArena (Leverkusen)

Anpfiff: 20.45 Uhr

Letzte Begegnung: Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen 2:1 (Bundesliga, 02.01.2021)

