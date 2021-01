Der FC Bayern ist raus aus dem DFB-Pokal! Das erste Mal seit 20 Jahren scheidet der Rekordmeister in Runde zwei aus.

Der Zweitligist aus Kiel lieferte einen starken Kampf, der ihn bis ins Elfmeterschießen führte. Dort behielten die Störche die Nerven und kegelten die Münchener ohne Fehlschuss aus dem Pokal. (Spielplan DFB-Pokal)

Kiel-Coach: Das war der Schlüssel zur Sensation

Die Überraschung sorgt nicht nur in Deutschland für Aufsehen. Auch die internationale Presse stürzt sich darauf.

SPORT1 zeigt eine Auswahl von Pressestimmen aus Spanien, England, Frankreich und Italien.

The Sun (England): "Kieler Blow (Wortspiel mit "killer blow" - Todesstoß, d. Red.). Bayern München ist nach dem Ausscheiden aus dem DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Holstein Kiel fassungslos. Der Titelverteidiger musste sich im Elfmeterschießen mit 5:6 geschlagen geben, nachdem das verlegte Zweitrunden-Spiel 2:2 endete."

Spanische Presse: Marca findet FC Bayern "lächerlich"

Marca (Spanien): "Lächerlich von Bayern: Pokalniederlage gegen einen Zweitligisten im Elfmeterschießen. Deutscher Knaller: Die Bayern scheiden nach einem desaströsen Spiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten Kiel (2:2) nach Elfmeterschießen aus."

AS (Spanien): "Historisches Scheitern der Bayern. Das bescheidene Holstein Kiel aus der Zweiten Bundesliga hat ein Kunststück vollbracht, das an der Ostsee für immer in Erinnerung bleiben wird. Die Norddeutschen setzten sich gegen eine Top-Elf des FC Bayern München durch, schafften es nach einem 2:2-Unentschieden in der regulären Spielzeit ins Elfmeterschießen und schaltete den deutschen Fußballgiganten schließlich verdientermaßen aus."

oe24 (Österreich): "Außenseiter Kiel zwingt Bayern im Elfmeterschießen in die Knie. Favorit Bayern fliegt aus dem DFB-Pokal. Rekordgewinner FC Bayern München ist im DFB-Pokal in der zweiten Runde überraschend ausgeschieden. Der Spitzenreiter der deutschen Fußball-Bundesliga verlor am Mittwoch beim Zweitliga-Dritten Holstein Kiel mit 5:6 im Elfmeterschießen und kassierte erstmals seit 17 Jahren im DFB-Pokal eine Niederlage gegen eine klassentiefere Mannschaft."

Flick: "Kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen!"

Krone (Österreich): "Out im Elferschießen. Bayern blamiert sich im Cup bei Kieler "Störchen"! Was für eine Blamage für den regierenden Titelträger in der Champions League: Ausgerechnet bei Zweitligist Holstein Kiel - im Volksmund auch "Die Störche" genannt - ist der große FC Bayern München hochkant aus dem DFB-Cup hinauskomplimentiert worden!"

"FC Bayern blamiert sich"

Blick (Schweiz): "Der FC Bayern blamiert sich im DFB-Pokal! Sensation! Bayern München scheitert an Holstein Kiel im DFB-Pokal. Der Zweitligist schlägt den Rekordmeister 6:5 nach Penaltys! Dementsprechend bedient sind die Münchner - allen voran Thomas Müller."

Gazzetta dello Sport (Italien): "Sensation in Deutschland: Bayern gegen ein Team der 2. Bundesliga ausgeschieden! Kiel schaltete den europäischen Champion aus, der seit zwei Jahren nicht mehr in einem K.o.-Wettbewerb verloren hatte. Entscheidend waren die Elfmeter: Neuer parierte nicht einmal einen, Roca verschoss beim sechsten Versuch."

De Telegraaf (Niederlande): "Holstein Kiel schafft das Kunststück und wirft Bayern München aus dem DFB-Pokal. Holstein Kiel hat am Mittwoch im DFB-Pokal einen großen Wurf gelandet. Die Mannschaft aus der Zweiten Bundesliga schaltete in der zweiten Runde Pokalverteidiger Bayern München aus."

Fakt (Polen): "Eine Sensation im deutschen Pokal. Bayern München ist in diesem Wettbewerb gegen den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeschieden!"