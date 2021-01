Rekordmeister Bayern München muss im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals beim Zweitligisten Holstein Kiel auf Kingsley Coman und Eric Maxim Choupo-Moting verzichten.

Wie Trainer Hansi Flick am Dienstag mitteilte, werden Flügelspieler Coman (Muskelprobleme) und Stürmer Choupo-Moting (Rückenprobleme) nicht für die Partie am Mittwoch (20.45) mit nach Kiel mitfliegen.

Wieder mit im Aufgebot ist Nationalspieler Serge Gnabry, der nach seiner Prellung über dem Schienbein wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist.

Flick will am Mittwoch über den endgültigen Kader für das Spiel beim Zweitliga-Dritten entscheiden. "Wir haben fast alle Mann an Bord", sagte er: "Die Mannschaft hat die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr genutzt, um an ihrer Fitness zu arbeiten."