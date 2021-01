Mit extremem Pressing hat der FC Bayern im vergangenen Jahr die Champions League gewonnen und weltweit große Bewunderung hervorgerufen.

Mittlerweile aber scheint sich die einstige Stärke zu einem Schwachpunkt entwickelt zu haben. Der Rekordmeister steht so hoch, dass er viele der bislang schon 24 Bundesliga-Gegentore nach schnellen vertikalen Pässen hinter die aufgerückte Abwehr kassiert hat.

Anzeige

Das ist auch dem ehemaligen Bayern-Spieler Bastian Schweinsteiger nicht verborgen geblieben. (DFB-Pokal: Das sind die Paarungen im Achtelfinale).

Schweinsteiger: "Code langsam entschlüsselt"

"Man merkt schon bei den Mannschaften, die gegen Bayern spielen, dass sie so ein bisschen dieses Hochstehen der Abwehr versuchen auszuspielen mit direkten Pässen hinter die Abwehr, sagte der TV-Experte vor dem Pokal-Spiel der Bayern bei Holstein Kiel in der ARD: "Man hat es in dem Spiel gesehen, aber auch schon in vielen anderen zuvor. Es kommt mir so vor, als ob der Code so langsam entschlüsselt wird."

Auch der Zweitligist nutzte in Person von Fin Bartels in der ersten Halbzeit die Schwachstelle im Bayern-System, indem er nach einem langen Pass zum zwischenzeitlichen 1:1 traf. "Beim Gegentor stehen sie auf der Mittellinie sehr, sehr hoch, und das auch noch in Unterzahl. Das ist so unnötig in meinen Augen", sagte Schweinsteiger in der Pause. "Aber sie stehen so hoch. Dann dürfen sie sich auch nicht beschweren, wenn der Gegner den Ball auch mal richtig spielt."

Schon vor der Partie habe er sich gefragt: "Wird man immer so hoch stehen oder steht man in gewissen Situationen auch mal zehn Meter tiefer und gibt dem Gegner nicht diese Räume?"

Bayern-Coach Hansi Flick reagierte auf die Aussagen Schweinsteigers und sagte, dass speziell das Tor zum zwischenzeitlichen 2:2 für Borussia Mönchengladbach bei der 2:3-Niederlage "nicht daran gelegen hat, dass wir hoch stehen".

Bayern-Trainer Flick kritisiert Süle

Stattdessen kritisierte er Niklas Süle für dessen Verhalten bei dem Gegentor, das durch einen steilen Pass in den Lauf des späteren Torschützen Jonas Hofmann entstanden ist.

Tippkönig der Königsklasse gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

"Niklas muss da mitgehen, das weiß er auch", monierte Flick. "Bei der Entstehung des Tores sieht man, dass der Schiedsrichter relativ unglücklich steht. Trotzdem darf das dem Niklas nicht passieren. Wir müssen da in der Defensive die Tiefe besser absichern."

Grundsätzlich sagte er zur Gefahr des hohen Pressings: "Das wissen wir, daran arbeiten wir auch."