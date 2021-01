Die Sensation ist perfekt!

Holstein Kiel besiegt den FC Bayern 6:5 im Elfmeterschießen und schmeißt damit den Titelverteidiger raus. Zum Helden wurden Ioannis Gelios, der den Elfmeter von Marc Roca hielt, und Fin Bartels, der den letzten Elfmeter verwandelte. (Das Spiel zum Nachlesen Ticker)

"Diesen Abend wird keiner in Kiel, kein Spieler, kein Fan, kein Mensch jemals vergessen", sagte Gelios bei Sky. Dies sei "definitiv" der größte Moment in seiner Karriere, betonte Gelios, der sich mit den Bayern-Schützen im Vorfeld "gar nicht beschäftigt" hatte. Bei Bartels' Elfmeter schaute er gar nicht hin.

Wahl sorgt für Verlängerung

Nach der Verlängerung hatte es 2:2 gestanden.

Beim frühen Führungstor für die Bayern von Serge Gnabry (14.) übersah der Schiedsrichter-Assistent eine Abseitsstellung des Nationalspielers. Nach 37 Minuten traf Bartels zum Ausgleich. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Leroy Sané die Gäste per Freistoß wieder in Führung. In der Nachspielzeit aber traf Kiels Kapitän Hauke Wahl zum 2:2.

In der Verlängerung setzte sich zunächst das ausgeglichene Spiel fort. In der zweiten Hälfte wurden die Bayern dann immer dominanter, konnten das Spiel aber nicht entscheiden.

Der Rekordmeister scheidet damit erstmals seit 2000 schon in der zweiten Runde des DFB-Pokals aus. Auch damals gegen den damaligen Viertligisten 1. FC Magdeburg kam das Aus im Elfmeterschießen.

Gnabry trifft aus Abseitsposition

Schon nach knapp einer Viertelstunde der regulären Spielzeit wurde den Kielern zum Verhängnis, dass in der 2. Pokalrunde noch kein Video-Schiedsrichter eingesetzt wird. Denn das Tor von Gnabry nach einem Fehler von Keeper Ioannis Gelios hätte nicht zählen dürfen, weil der Bayern-Stürmer zuvor im Abseits gestanden hatte. (Ergebnisse/Spielplan des DFB-Pokals)

Doch die Kieler beschwerten sich zwar darüber, fanden aber schnell zurück ins Spiel - und nutzten die derzeitige große Schwäche der Bayern. Mit einem langen Pass in die Spitze wurde die Abwehr der Bayern überspielt, und Bartels schob den Ball überlegt an Bayern-Keeper Manuel Neuer vorbei ins rechte Eck zum Ausgleich. Diese Schwäche hatte auch Bastian Schweinsteiger als Experte in der ARD vor und während des Spiels angesprochen.

In der zweiten Halbzeit schien sich zunächst die individuelle Klasse der Bayern durchzusetzen. Sané zirkelte einen Freistoß von der halbrechten Position aus sehenswert in den Winkel.

Bayern-Spiel bleibt anfällig

Sicherer aber wurde das Spiel der Gäste dadurch nicht. Die Kieler fanden immer wieder den Weg Richtung Bayern-Strafraum, konnten aber zunächst ihre Chancen nicht nutzen.

Flick sah sich in der Schlussphase sogar gezwungen, Robert Lewandowski noch einzuwechseln.

Der Pole erzielte bis zum Ende der regulären Spielzeit kein Tor mehr, dafür aber Kiels Kapitän Wahl, der in der 5. Minute der Nachspielzeit mit der Schulter das 2:2 markierte und damit das Spiel in die Verlängerung schickte.