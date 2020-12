Der krisengeplagte FC Schalke 04 kann - zumindest im DFB-Pokal - noch gewinnen und hat gegen den Regionalligisten SSV Ulm 1846 das Achtelfinale erreicht.

Der Tabellenletzte der Bundesliga, seit Januar dort ohne Sieg, feierte zuhause dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte einen 3:1-Erfolg. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Suat Serdar hatte die Königsblauen mit einem Distanzhammer aus dem Nichts in Führung gebracht (27.), Benito Raman sorgte nach der Pause mit seinem Doppelpack (51., 62.) für klare Verhältnisse. Johannes Reichert verkürzte in der Schlussphase vom Elfmeterpunkt (82.) und sorgte damit für den verdienten Ehrentreffer der Ulmer.

Stevens baut Startelf um

In seinem zweiten Spiel als Feuerwehrmann konnte Schalkes Interimstrainer Huub Stevens nach der Niederlage gegen Bielefeld somit einen Sieg verzeichnen. Stevens veränderte seine Startelf im Vergleich zur 0:1-Pleite gegen die Arminia auf fünf Positionen - was offensichtlich Wirkung zeigte.

Salif Sané, Ozan Kabak und Nassim Boujellab flogen aus dem Kader, Hamza Mendyl wurde auf die Bank verfrachtet und Kapitän Omar Mascarell fehlte angeschlagen. Stattdessen bildeten Timo Becker, Kilian Ludewig und Matija Nastasic mit Bastian Oczipka die fast komplett umgebaute Viererkette. Vorne bekamen Amine Harit und Steven Skrybski die Chance.

Schalke-Führung aus dem Nichts

In der ersten Hälfte war - außer beim Treffer von Serdar - nicht spürbar, dass zwischen den beiden Mannschaften drei Klassen Unterschied lagen. Ulm hatte auf Schalke in der ersten Hälfte sogar mehr Spielanteile als die Knappen und kam in der Anfangsphase über Nicolas Jann aus spitzem Winkel zu einer guten Chance (14.). Bereits nach wenigen Minuten hatte Schalke-Keeper Ralf Fährmann die Kugel im Fünfmeterraum per Doppelfaust aus der Gefahrenzone befördern müssen (3.).

Der Schalker Führungstreffer fiel nach 27 Minuten aus dem vielzitierten Nichts: Serdars Distanzschuss aus 20 Metern schlug - noch leicht abgefälscht - unhaltbar oben rechts im Ulmer Tor ein. Es war Serdars erstes Pflichtspieltor seit Januar.

Raman schnürt Doppelpack

Auch nach dem Gegentreffer ließ sich der vermeintliche Underdog Ulm vom Bundesligisten nicht beeindrucken, spielte mutig nach vorne und drängte auf den Ausgleich. Zur Pause stand es nach Schüssen 5:3 für Ulm, zudem hatten die Gäste die bessere Zweikampfquote.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der Bundesligist eine deutliche Leistungssteigerung, Ramans Doppelpack binnen elf Minuten sorgte aber nur kurzzeitig für lange Gesichter der Ulmer. Im Gegenteil: Die Gäste gaben nicht auf, Trainer Holger Bachthaler brachte vier frische Kräfte von der Bank, was direkt Wirkung zeigte: Der gerade eingewechselte Adrian Beck prüfte Fährmann auf der Linie. Es war im zweiten Durchgang die gefährlichste Aktion der Ulmer aus dem Spiel heraus, bevor Reichert im Nachschuss vom Elfmeterpunkt verkürzte.

