Große Ehre für Giovanni Reyna!

Das Mittelfeld-Juwel von Borussia Dortmund wurde in den USA als Nachwuchsspieler des Jahres 2020 ausgezeichnet.

Damit tritt der 18-Jährige in große Fußstapfen, denn 2016 wurde diese Auszeichnung auch dem früheren BVB-Star und jetzigen Chelsea-Spieler Christian Pulisic verliehen.

Während für viele das laufende Jahr eines zum Vergessen ist, wird Reyna 2020 in guter Erinnerung behalten.

Der Sohn des ehemaligen US-Kapitäns Claudio Reyna feierte am 18. Januar 2020 in Augsburg sein Bundesliga-Debüt und hat in 39 Spielen bisher fünf Tore und sieben Assists für die Schwarz-Gelben verzeichnet.

Ein kometenhafter Aufstieg, der sich auch im Nationalteams fortsetzte.

Der Mittelfeld-Künstler debütierte am 12. November 2020 im Testspiel gegen Wales, einen Tag vor seinem 18. Geburtstag, und wurde vier Tage später gegen Panama zum drittjüngsten Torschützen in der Geschichte der amerikanischen Nationalmannschaft.

Und seine Karriere hat gerade erst Fahrt aufgenommen.

Nachwuchsspieler des Jahres in den USA

2020 Gio Reyna

2019 Sergiño Dest

2018 Alex Mendez

2017 Josh Sargent

2016 Christian Pulisic

2015 Matt Miazga