Am Dienstag trifft der FC Schalke 04 im Nachholspiel der 1. Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Schweinfurt 05. (DFB-Pokal: 1. FC Scheinfurt 05 - FC Schalke 04 am Di. ab 16.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Die Schweinfurter siegten nach einem Rechtsstreit rund um Türkgücü München und reisen deshalb anstelle des Drittliga-Aufsteigers aus der bayrischen Landeshauptstadt nach Gelsenkirchen.

Denn wie die meisten Amateurvereine, verzichtet auch der Viertligist aus Schweinfurt auf sein Heimrecht. Folglich steigt das Erstrundenduell nicht im altehrwürdigen Willy-Sachs-Stadion, sondern in der Veltins-Arena.

Schalke weiter ohne Trio

Die Königsblauen gehen mit gemischten Vorzeichen in die Partie. Für ein Weiterkommen spricht, dass S04 in den letzten dreißig Jahren nur einmal in der ersten Pokal-Runde scheiterte. Dagegen spricht, dass S04 am Wochenende jüngst seine Sieglos-Serie in der Liga auf 22 Spiele ausweitete.

Doch auch bei Schweinfurt zeigte der Trend zuletzt bergab. Das letzte Spiel vor und das erste Spiel nach der Corona-Pause wurden verloren, drei weitere Partien wurden abgesagt. Dadurch rutschten die Unterfranken auf Tabellenplatz vier ab.

Schalke-Coach Manuel Baum muss im Pokal-Duell weiter auf die verletzten Suat Serdar (Oberschenkelverletzung) und Ralf Fährmann (Adduktorenverletzung) verzichten.

Zudem fehlt Innenverteidiger Ozan Kabak nach seiner Spuckattacke gegen Ludwig Augustinsson.

Direkter Vergleich spricht für S04

Insgesamt trafen die beiden Mannschaften bereits viermal im Pokal aufeinander. Schalke gewann drei dieser Aufeinandertreffen, eine Partie endete mit 1:1 nach Verlängerung.

Das letzte Duell datiert aus dem August 2018. Damals siegte S04 mit 2:0.

Die Aufstellungen bei Schweinfurt gegen Schalke 04

Schweinfurt: Zwick - Grözinger, Bauer, Rinderknecht - Böhnlein, Ramser, Cekic, Laverty, Maier, Danhof - Jabiri

Schalke 04: Rönnow - Thiaw, Sané, Nastasić - Mascarell, Ludewig, Oczipka, Harit, Bozdogan - Pacienca, Uth

So können Sie Schweinfurt gegen Schalke 04 live verfolgen:

TV: Sky

Stream: -

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App