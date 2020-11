Das DFB-Pokalspiel zwischen Viertligist 1. FC Schweinfurt 05 und Bundesligist Schalke 04 kann wie vorgesehen am Dienstagnachmittag in Gelsenkirchen stattfinden.

Dies gaben die Königsblauen bekannt, nachdem das Gesundheitsamt grünes Licht für eine Austragung der Partie gegeben hatte.

Am Montag hatte es bei den Schalkern eine Corona-Infektion im Mannschaftskreis gegeben. Der Spieler, dessen Name nicht bekannt gegeben wurde, befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Der Schalker Mannschaftsarzt Patrick Ingelfinger hatte mit dem Gesundheitsamt Gelsenkirchen und anderen zuständigen Behörden das weitere Vorgehen besprochen.

Das Pokalduell war aufgrund monatelanger juristischer Streitigkeiten zwischen Schweinfurt und Türkgücü München erst in der vergangenen Woche terminiert worden.