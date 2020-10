Am Donnerstag steht für den 1. FC Düren das Spiel des Jahres an.

Der Fünftligist spielt im Nachholspiel der 1. Runde im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München (Anpfiff 20.45 Uhr, Countdown ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Normalerweise hätte Düren als Amateur-Klub Heimrecht, doch die Corona-Pandemie zerstörte die Träume des Mittelrhein-Pokalsiegers in dieser Hinsicht. Hier zum Spielplan und den Ergebnissen des DFB-Pokal.

FC Bayern - FC Düren: Sobeich: "Wir sind nicht Hoffenheim"

Mit bisher drei Siegen ist Düren perfekt in die Saison in der Mittelrheinliga gestartet. Dennoch glauben nicht Viele an das Wunder. "Wir sind nicht Hoffenheim" sagte Joran Sobiech im Hinblick auf Hoffenheims 4:1 Erfolg gegen den Rekordmeister am 2. Bundesliga-Spieltag.

"Wir werden nicht nach München fahren, um uns das Stadion anzuschauen und die Stadt", kündigte Giuseppe Brunetto, der Trainer des Oberligisten, an.

Die Bayern werden nach der Länderspielwoche kräftig rotieren und in der Startaufstellung aller Voraussicht nach auf die Nationalspieler verzichten. Dementsprechend können sich aller Voraussicht nach alle vier Last-Minute-Neuzugänge (Sarr, Roca, Costa & Choupo-Moting) auf ihr Debüt freuen.

FC Bayern - FC Düren: Nübel gibt Debüt

Ein weiteres Debüt wird es im Tor des Rekordmeisters geben: Alexander Nübel wird gegen Düren Manuel Neuer ersetzen. Ob Nübel auch in den folgenden DFB-Pokal-Spielen das Tor hüten wird ist noch offen. "Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich denke immer nur an das nächste Spiel." sagte Hansi Flick auf die entsprechende Frage auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Die voraussichtlichen Aufstellungen FC Bayern - FC Düren:

FC Bayern: Nübel – Sarr, Richards, Boateng, Davies – Martínez, Roca – Costa, Müller, Musiala – Choupo-Moting

1. FC Düren: Jackmuth – Becker, Sobiech, Weber, Wipperfürth – Pütz, Störmann - Antoski, Omerbasic, Sarikaya -Brasnic

