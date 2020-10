Mit einem 3:0-Pflichtsieg gegen den 1. FC Düren hat der FC Bayern die 1. Pokalrunde gemeistert.

Der Rekordmeister tat sich mit insgesamt fünf Neuzugängen gegen den Oberligisten schwer, löste dank zweier Treffer von Eric Maxim Choupo-Moting die Aufgabe aber letztlich ohne Probleme. (LIVETICKER zum Nachlesen)

SPORT1 fasst die Stimmen nach dem Spiel zusammen.

Thomas Müller:

… über das Spiel: "Wir haben die Pflichtaufgabe ordentlich gelöst. Man muss dazu sagen, Düren hat mit einem überraschenden Konzept aufgewartet. Dem muss man auch Respekt zollen. Nach einem Fünftligisten hat das von der ersten bis zur letzten Minute nicht ausgesehen. Auch wenn man den Trainer gesehen hat. Auch auf dem Platz haben die Spieler versucht ihrem Nebenmann ihr Konzept immer wieder einzupeitschen. Die haben uns die ersten 15 Minuten aggressiv angelaufen, da waren wir am Anfang überrascht, so richtig passiert ist nichts. Vorne haben wir solide unsere Torchancen verwertet. Es war jetzt keine Glanzleistung von uns, aber ein absolut solider Auftritt."

… über Neuzugänge: "Choupo macht gleich zwei Tore zum Debüt, holt den Elfer raus. Da hat man gesehen, was er kann auch wenn man es schon vorher wusste. Auch die anderen haben sich denke ich ganz gut eingefunden. Da sind wir auf einem guten Weg, auch wenn wir heute von der Sprache her noch ein wenig international aufgestellt waren. Sie müssen sich erstmal an die Spielweise gewöhnen, ans Land an die Stadt. Morgen kommen dann die Jungs von der Länderspielpause zurück. Es ist noch ein kleiner Prozess, aber wir haben eine gute Basis."

… Choupo-Moting: "Er bringt den Spielwitz mit, den Witz hat er auch außerhalb des Platzes. Er passt gut in unsere Spielweise, weil er auch technisch sauber mit dem Ball unterwegs ist. Wenn er die Torquote hält, dann passt's."

Eric Maxim Choupo-Moting:

... über seine Leistung: "Ich hätte das ein oder andere Ding noch machen können, aber letztlich ist das ein guter Einstand gewesen. Wir haben das gut gemacht und ich bin happy, dass wir das Spiel gewonnen haben und ich meine ersten Tore für Bayern machen durfte. Ich habe länger nicht gespielt und das hat heute sehr gutgetan, mal wieder etwas länger auf dem Platz zu stehen."

... über seinen Start bei Bayern: "Ich fühle mich wie 100 Prozent Bayern München, aber 100 Prozent Leistung und 100 Fitness kommt mit der Zeit. Ich habe länger nicht gespielt und das hat heute sehr gutgetan, mal wieder etwas länger auf dem Platz zu stehen. Ich hoffe, dass mit der Zeit noch ein wenig mehr Power kommt – dafür arbeite ich um Training und ich hab Bock drauf."

... über seine Rolle hinter Robert Lewandowski: "Ich habe riesigen Respekt vor Lewy, der verdient zum besten Stürmer der Saison gewählt wurde. Wenn ich meine Minuten nach ihm bekomme ist das okay und wenn wir mal zusammenspielen, dann umso besser. Ich werde versuchen so viel zu spielen wie möglich."