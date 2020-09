Der FC Schalke 04 darf am Wochenende aller Voraussicht nach nicht wie geplant im DFB-Pokal antreten.

Nach SPORT1-Informationen wird der Bayerische Fußball-Verband dem DFB eine Aussetzung des Spiels gegen Regionalligist 1. FC Schweinfurt (geplant für Sonntag, 15.30 Uhr) vorschlagen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der DFB zustimmen wird.

Hintergrund ist ein Gerichtsbeschluss des Landesgericht München 1 am Freitagnachmittag. Drittligist Türkgücü war juristisch gegen die Entscheidung des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) vorgegangen, Schweinfurt für den DFB-Pokal zu melden - und bekam in sofern Recht, dass das Gericht eine einstweilige Verfügung erwirkte.

Der Grund: Nachdem die Regionalliga Bayern unterbrochen wurde, herrscht Unklarheit, wer als Vertreter Bayerns in den Pokal einziehen durfte.

Schweinfurt ist zwar als derzeitiger Erster normalerweise spielberechtigt - aber nur, weil Türkgücü als Aufsteiger nicht mehr der Liga angehört. Bis zur Saison-Unterbrechung im März waren die Münchner Tabellenführer. Türkgücü ging juristisch gegen die Entscheidung des Bayerischen Fußball-Verbandes vor, Schweinfurt für den Pokal zu melden. Laut BFV ist der Verein aus der Regionalliga-Wertung gestrichen und damit kein Kandidat für den DFB-Pokal mehr.

Mitteilung des Münchner Landgerichts

Dagegen wehrte sich Türkgücü vor Gericht und ging am Freitagabend mit einer Meldung an die Öffentlichkeit.

"Der BFV muss die Meldung von Schweinfurt widerrufen und Türkgücü zum DFB Pokal melden. Der DFB muss diese Maßnahmen zulassen", schrieb der Münchner Klub in seiner Mitteilung und ergänzte den Beschluss des Landgerichts:

1. Der BFV wird verpflichtet, die Meldung des 1. FC Schweinfurt 05 e.V. für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2020/2021 vom 6. September 2020 vorläufig zu widerrufen und stattdessen Türkgücü München für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2020/2021 vorläufig zu melden.

2. Der DFB wird verpflichtet, den Widerruf der Meldung des 1. FC Schweinfurt 05 e.V. und die Meldung von Türkgücü München vorläufig zuzulassen.

Schalke-Partie womöglich erst im Oktober

"Wir sind zufrieden, dass wir dieses Ergebnis vor dem Landgericht München erzielen konnten, denn seit Jahren ist es gelebte Praxis der Bayerischen Fußballverbandes, die beste bayerische Amateurmannschaft am DFB-Pokal teilnehmen zu lassen", erklärte Geschäftsführer Max Kothny.

"Die kurzfristige Satzungsänderung des BFV, die Schweinfurt 05 zum DFB-Pokal zugelassen hätte, zeigt, dass die ursprüngliche und stets von Türkgücü München verteidigte Position rechtmäßig ist. Unsere Teilnahme an der 3. Liga war von Anfang an auch mit der geplanten Teilnahme am DFB-Pokal verbunden."

Schalke 04 will sich in Kürze zu der Entscheidung äußern, auch von Schweinfurt gibt es noch keine Reaktion.

Die Erstrundenpartie der Schalker wird - ob der Gegner am Ende Schweinfurt oder Türkgücü heißt - zu einem späteren Termin nachgeholt. Ein möglicher Termin ist der 15. Oktober. Dann findet bereits die Partie des FC Bayern gegen den 1. FC Düren statt (DFB-Pokal: 1. FC Düren - FC Bayern am Do., 15. Oktober ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Auch der Ort ist unklar: Schweinfurt hatte mit Schalke das Heimrecht getauscht, die Partie hätte in Gelsenkirchen stattfinden sollen. Da Türkgücü kein eigenes Stadion für Profifußball-Bedingungen besitzt, bleibt die Stadionfrage offen.