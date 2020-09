Torgala und Traum-Comeback!

Borussia Dortmund hat die Auftakthürde im DFB-Pokal locker genommen. Beim mühelosen 5:0 (3:0)-Erfolg beim Drittligisten MSV Duisburg feierte zudem Marco Reus ein traumhaftes Comeback nach langer Leidenszeit. Der Kapitän traf nur drei Sekunden nach seiner Einwechslung (57.) zum Endstand. (Das Spiel im TICKER zum Nachlesen)

Jadon Sancho (15.) verwandelte einen Handelfmeter, Jude Bellinghams erstes Pflichtspieltor (30.) erstickte jede Hoffnung des MSV auf eine Sensation früh. Thorgan Hazard (39.) per sehenswertem Freistoß und Giovanni Reyna (50.) mit einem von Axel Witsel abgefälschten Freistoß markierten die weiteren Treffer für den BVB, der sich offensiv den Triumph in Berlin zum Ziel gesetzt hat. Bellingham wurde nach sehr starken 45 Minuten für den Ligastart gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag geschont. Duisburgs Dominic Volkmer sah nach einer Notbremse gegen Erling Haaland in der Schlussphase der ersten Hälfte zudem die Rote Karte (38.).

"Wir haben es gut gemacht, gut attackiert und zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. So kann es weitergehen", sagte Emre Can in der ARD und schwärmte von den Youngstern in Dortmunds Offensive: "Es ist geil, was für Kicker wir in der Mannschaft haben. Wir haben eine überragende Mannschaft mit sehr, sehr jungen Kickern. Aber sie haben auch gut nach hinten gearbeitet."

BVB legt in Duisburg stark los

"Der Pokal ist die einfachste Möglichkeit, einen Titel zu gewinnen", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl bei Sky und in der ARD kurz vor dem Anpfiff - in der Liga werde es gegen Bayern München, die "vielleicht beste Mannschaft der Welt", schließlich schwierig. Viel einfacher sollte es beim einst ruhmreichen MSV werden, der den Dortmunder Stars eine allenfalls solide Drittliga-Mannschaft entgegenstellte. (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse im DFB-Pokal)

Entsprechend belagerte der BVB den Duisburger Strafraum. Erling Haaland fiel bei seinem Schussversuch noch kurios aufs Hinterteil (12.), dann aber lenkte MSV-Profi Maximilian Sauer einen Schuss Witsels mit der Hand ab - Sancho verwandelte in den Winkel. Bellingham, von Birmingham City für 26 Millionen Euro gekommen, präsentierte sich vor der Dreierkette robust und in der englischen 2. Liga gestählt, spielstark, mit Übersicht.

BVB-Torhüter Bürki fällt kurzfristig aus

Die Gastgeber zeigten sich ab und an vor dem Dortmunder Tor, ohne den sicheren Ersatztorhüter Marwin Hitz in größere Verlegenheit zu bringen. Roman Bürki war wegen Hüftproblemen ausgefallen. Hazards Freistoß zum 0:3 Sekunden nach der Roten Karte gegen Volkmer war schon der entscheidende Genickschlag.

BVB-Trainer Lucien Favre ("Wir wollen den Pokal gewinnen") nahm Bellingham runter und wechselte kurz darauf nochmals dreifach. Der BVB spielte seine Überlegenheit dennoch problemlos aus, Wie Witsel mit dem Oberschenkel einen Freistoß von Gio Reyna zum 0:4 abfälschte, passte zum unglücklichen Auftritt des überforderten MSV. Reus, verletzungsbedingt seit Februar ohne Pflichtspiel, traf drei Sekunden nach seiner Einwechslung. Kurz darauf gab der Brasilianer Reinier wie zuvor Thomas Meunier sein Debüt. Es war für den BVB ein runder, ruhiger Abend.

