Alte Liebe rostet so ganz nie:

Fünf Jahre lang hat Mesut Özil seine Schuhe für die Jugend von Rot-Weiss Essen geschnürt. Nach dem sensationellen Weiterkommen seines Ex-Vereins im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld zeigte der Weltmeister von 2014, dass er seine Wurzeln nicht vergessen hat.

In einem Tweet gratuliert der in Diensten des FC Arsenal stehende Özil zum 1:0 Sieg über den Bundesliga-Aufsteiger mit den Worten: "Stark gekämpft. Glückwunsch an meinen Ex-Verein. Grüße aus London."

Simon Engelmann (33.) hatte den Niederrhein-Pokalsieger zum ersten Mal seit neun Jahren in die zweite Runde, die am 22./23. Dezember ausgespielt wird. (Das Spiel im TICKER zum Nachlesen)