Mit zwei Spielen wird am Freitagabend die 1. Runde des DFB-Pokals eröffnet.

Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig empfängt Bundesligist Hertha BSC (DFB-Pokal, 1. Runde: Eintracht Braunschweig - Hertha BSC ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), der TSV Havelse trifft auf den FSV Mainz 05 (DFB-Pokal, 1. Runde: TSV Havelse - Mainz 05 ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Wie auch andere unterklassige Teams hatte Regionalligist Havelse auf sein Heimrecht verzichtet, die Begegnung findet nun in Mainz statt. Grund dafür sind die Corona-Auflagen, die von den Vereinen nicht umgesetzt werden können.

Die Partie in der Mainzer Arena soll vor 1000 Zuschauern stattfinden. "Es ist toll, dass wir wieder vor Fans spielen", sagte Mainz-Trainer Achim Beierlorzer.

Beierlorzer beklagte aufgrund der Corona-Problematik eine "nicht optimale Vorbereitung" auf die erste Hauptrunde. Die Mainzer mussten wegen positiven Tests zwei Vorbereitungsspiele vor der Partie gegen den Regionalligisten Havelse absagen. Derzeit fehlen drei Profis wegen Corona-Infektionen.

"Trotz allem ist die Mannschaft gut in Form, wir können seit Dienstag wieder trainieren. Wir sind klarer Favorit und wollen uns natürlich durchsetzen", sagte Beierlorzer, der sich beim Torwart-Zweikampf zwischen Robin Zentner und Florian Müller noch nicht für eine Nummer eins entschieden hat.

Hertha BSC: Labadia warnt vor Gegner

Hertha BSC steht in Braunschweig vor einer hohen Hürde. Bei den Berlinern ist in der Vorbereitung bei den Berlinern viel schiefgelaufen: Das Quarantäne-Chaos um Krzysztof Piatek, ernüchternde Testspiel-Pleiten, und ins Transferkarussell kommt nur langsam Bewegung. Trainer Bruno Labbadia hat harte Wochen hinter sich, weshalb er vor dem unterklassigen Gegner warnte: "Es gibt leichtere Lose", so der 54-Jährige: "Aber das kann man sich nicht aussuchen."

Labbadia muss auf Stürmer Piatek, der mit der polnischen Nationalmannschaft in Corona-Risikogebieten im Einsatz war und daher fünf Tage in Isolation muss, verzichten. Auch Santiago Ascacibar (Mittelfußverletzung), Dedryck Boyata (Achillessehne) und der gesperrte Jordan Torunarigha werden nicht spielen können.

Braunschweig ohne Kroos

Bei der Eintracht wird Neuzugang Felix Kroos nicht zum Einsatz kommen. "Felix ist erst seit ein paar Tagen im Training, er wird keine Option sein", sagte Eintracht-Coach Daniel Meyer.

